Здравко от Ритон прекали. Какво каза за ЦСКА
Едно е да пееш, друго си е футболът
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Едно е да пееш, друго си е футболът
Дуенът отменя концерт
Като предварително се извини на феновете
Знойната певица побеснява, когато мъжът й Здравко забравя текстове
И разпиля футболисти и треньор
Какво съобщи знаковият чузикант
Каква е истината
Как да оцелели двамата толкова години
Къде е къщата на семейството
Тя обясни причината
Какво коментира популярният фен на "червените"
Катя и Здравко от "Ритон" не могат да си тръгнат
Защо не са си прибрали инвентара от продукцията
Зрелищен женски бой, скубане, заплахи за удавяне
Реалити героят от Приморско коментира във ФБ
Изненадата е доста голяма
Коментарът му е по повод снимки във фейсбук
Прави ми впечатление при него мутренският му манталитет
Кученцето им Панди вече е достатъчно голямо за чифтосване
Къщата на дуета се запалила по време на снимки