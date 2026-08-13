ЦСКА мина през ада, за да влезе в Европа! Макаби Тел Авив победи ЦСКА с 3:1 в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа, но армейците продължават към плейофите за влизане в основната фаза на турнира! Това е така, тъй като преди седмица ЦСКА изигра фантастичен двубой срещу днешния си съперник и го победи с 3:0 в първата среща помежду им! Така ЦСКА отстрани Макаби Тел Авив с общ резултат 4:3 и си уреди битка с ОФИ Крит за място в основната фаза на Лига Европа.

Реферът отмени дузпата

В 7-ата минута Жан-Филип Гбамен навлезе в половината на Макаби Тел Авив, но не отигра особено убедително и Елио Варела му отне топката, а секунда по-късно реши да се строполи в наказателното поле. Главният съдия Даниел Шлагер свири дузпа почти моментално, но бе повикан от ВАР. Повторенията ясно показаха, че няма никакво съприкосновение между Гбамен и Варела и реферът отмени дузпата. ЦСКА пък беше изключително близо до попадението в 11-ата минута, след като Годой напредна и шутира много опасно от границата на наказателното поле, но кълбото се заби право в гредата. В 12-ата минута Дор Перец се разписа. Ошер Давида центрира остро в наказателното поле на ЦСКА, а там Бруно Жордао изпусна Перец, който отблизо не остави никакви шансове на Лапоухов.

Елио Варела овладя добре

В 34-ата минута Макаби Тел Авив бе близо до втори гол. Елио Варела овладя добре и стреля от границата на наказателното поле, а топката се заби в страничната греда. В 43-ата минута Стефано Сенси изведе Леандро Годой, който стреля, но право в ръцете на Офек Мелика. В 47-ата минута Леандро Годой намери Сенси, който напредна и навлезе в наказателното поле и шутира, но покрай вратата.В 50-ата минута топката достигна до Йоанис Питас, който овладя и отправи удар от чудесна позиция, но много слабо и Офек Мелика улови без проблеми. В 55-ата минута Джеймс Ето'о пусна извеждащ пас към Годой, който излезе сам срещу Мелика, но не успя да се възползва от ситуацията и резултатът остана непроменен.

Естер Соклер бележи втори гол

В 61-ата минута Естер Соклер бележи втори гол за израелците. Топката бе центрирана в наказателното поле, а там Соклер застана пред Теодор Иванов и с глава не остави шансове на Лапоухов. В 66-ата минута Стефано Сенси се разписа. Питас подаде към Годой, който шутира, но бе блокиран, а след това Ето'о подаде на Сенси, който с елегантно изпълнение намали резултата за 1:2. Само 3 минути след това Фьодор Лапоухов вкара в собствената си врата. Елио Варела пробва нещо средно между центриране и удар, а Лапоухов бе изненадан. Той се опита да се намеси, но кълбото се озова в мрежата му.