Веласкес с ключови думи преди плейофа с АЕК Атина

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес, даде официална пресконференция плейофа с АЕК Атина за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първият мач утре от 22 часа на националния стадион „Васил Левски“.

Наставникът на „сините“ разкри, че перлата в селекцията на родния шампион Марко Груич няма да играе срещу гръцкия гранд. Той не е картотекиран и е аут от сметките за сблъсъка срещу бившия му тим.

„Атмосферата е приятна, позитивна, отборът работи изключително добре това лято, успяхме да преминем 3 кръга. Работим добре и знаем, че утре ни очаква много труден мач срещу шампиона на Гърция, който триумфира в много трудно първенство. Вярвам в нашите сили, в себераздаването на играчите, а зад нас са и нашите фенове. Положителна атмосфера, много желание и стремеж да направим добър мач, който да спечелим“, започна Веласкес.

Испанецът разкри, че новото попълнение Марко Груич няма да играе срещу АЕК: „Марко Груич няма как да играе, защото не е картотекиран. Евентуално срещу Спартак Варна в събота, сега е невъзможно. Той тренира с нас, вписва се добре в отбора, но това не е трудно, защото атмосферата в съблекалнята е неревоятна, тъй като там са събрани изключителни личности“.

„Говорим за един изключително сериозен отбор. Те играха много добре, динамично с топката, затова е трудно да се играе срещу него и да се прогнозира стила му на игра. Ние вярваме в силите си, нашата идентичност и се надявам, че ще изиграем силен мач“, коментира испанецът съперника на Левски.

Той открои важността на публиката в този двубой: „Нашите привърженици са невероятни, показват го постоянно и навсякъде, независимо от турнира и мястото на провеждане на мача. Можем да сме изключително горди от тази синергия между отбора и публиката. Само мога да съм благодарен за положените от тях усилия. Коства много да купиш билет, да дойдеш на стадиона и да подкрепиш отбора. Нека те да ни подкрепят, а ние ще опитаме да ги накараме да са горди с нас. Момчетата се справят изключително добре, всички заслужават да играят такива мачове и оттук насетне излизаме смело и се опитваме да спечелим мача“.

„Всичко е до нагласа и начин на мислене. Не трябва да се фокусираш върху проблемите и трудностите. Утре това е нашият стадион и играем пред нашата публика. Не знам как ще завърши мача, няма значение къде играем, ние играем пред нашата публика, в нашия град София. Не търсим извинения, излизаме да се потопим в атмосферата и да направим добър мач“, каза още Веласкес.