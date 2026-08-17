Промяна. Ето къде ще дават Левски - АЕК

Мачът Левски - АЕК Атина ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 3. Срещата от плейофния кръг на Шампионската лига е във вторник (18 август) от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Сините вече елиминираха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати, но сега предизвикателството е още по-сериозно.

Момчетата на Хулио Веласкес са готови да се изправят срещу звездите на гръцкия гранд, а в първия мач ще имат и огромно предимство - пълните трибуни на Националния стадион "Васил Левски".

Химнът на Шампионската лига отново ще звучи в София, а вие ще можете да проследите двубоя в ефира на MAX Sport 3", анонсираха от официалната страница на спортните канали на А1 България.

Предишните мачове на "сините" бяха излъчвани от Diema Sport.