Отиде си знаков наш футболист от миналото

Легендарният халф на Локомотив (София) Нако Дойчев почина на 66-годишна възраст. Преди малко повече от месец той получи масивен инсулт, но не успя да се възстанови. Очаква се скоро да има информация за времето и мястото на поклонението пред тленните останки на бившия национал на България.

Нако Дойчев играе за Локомотив (София) в два периода от кариерата си. Първият е между 1979 и 1987 г., а вторият е от 1989 до 1992 г. Носил е екипите още на кипърския Алки (Ларнака) и Локомотив (Горна Оряховица). Има 8 мача и 1 гол за националния отбор.

С екипа на „червено-черните“ е бронзов медалист за 1979 г. и носител на Купата на Съветската армия за 1982 г.

На 12 декември 1979 г. бележи решителния гол при загубата с 1:2 от Динамо (Киев), с което Локо (София) се класира за четвъртфинал на Купата на УЕФА. „Железничарите“ печелят първия мач с 1:0.

Съболезнования на семейството и близките на Нако Дойчев!