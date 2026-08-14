ЦСКА обяви петото ново попълнение

ЦСКА официално привлече Каталин Иту. Румънското крило е петото ново попълнение на „червените“ през летния трансферен прозорец.

Иту пристига от Локомотив (Пловдив) и подписа договор с ЦСКА за 3 години. С привличането му „армейците“ продължават сериозното подсилване на състава си през лятото.

26-годишният румънец е добре познат на българската публика от изявите си с екипа на Локомотив (Пловдив), а преди това е натрупал сериозен опит в родината си.

Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж. Един от най-сериозните акценти във визитката му са четирите шампионски титли на Румъния, които печели като футболист на ЧФР Клуж.

„ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка“, написаха от клуба при представянето на новото попълнение.