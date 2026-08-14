Александра Начева с исторически бронз!

Втори медал за България на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам! Александра Начева спечели бронзовото отличие във финала на тройния скок и донесе първи медал от голямо състезание при жените в кариерата си.

Начева постигна 14.40 метра във втория си опит, при попътен вятър от 3,4 м/сек, което ѝ осигури третото място. Това остана единственият ѝ успешен скок във финала. В останалите опити тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си.

Така 23-годишната българка стигна до първото си отличие от голямо първенство при жените. През 2018 г. Начева стана шампионка на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере, Финландия.

Медалът има и историческо значение за българската атлетика. Това е първо отличие за България в тройния скок на европейско първенство от 1998 г., когато Тереза Маринова спечели бронз в Будапеща.

С бронза на Начева България вече има 42 медала от европейски първенства по лека атлетика. Преди два дни Божидар Саръбоюков също се качи на почетната стълбичка, след като завърши трети в скока на дължина при мъжете.

Другата българка във финала на тройния скок – Габриела Петрова, остана на 11-о място. Тя направи два поредни фала, а при третия си опит беше прекалено предпазлива и се оттласна близо 33 сантиметра преди пластелина. Резултатът ѝ беше 13.75 метра.

Медал след най-тежкия период

Пътят на Александра Начева до бронза в Бирмингам премина през един от най-трудните моменти в кариерата ѝ.

Само две седмици след четвъртото си място на европейското първенство в Рим през юни 2024 г. тя получи тежка травма по време на състезание в Габрово. Начева счупи десния си глезен и скъса връзки. Последва операция, а възстановяването се оказа много по-дълго и трудно от очакваното.

Сега, след тежкото завръщане, Александра Начева вече има и първия си голям медал при жените.