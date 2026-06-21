Златният спринт на Христо Илиев поведе България във Волос

България започна Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени във Волос с един златен и четири бронзови медала. Най-силният удар дойде от Христо Илиев, който стана шампион на 100 метра при мъжете с 10.25 секунди и потвърди статута си на най-бързия българин в момента.

Бронзови отличия донесоха Божидар Саръбоюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина, мъжката щафета на 4 по 100 метра и смесената щафета на 4 по 400 метра.

Балканиадата продължава и в неделя, а България участва във Волос с рекорден брой спортисти.

Златото дойде от най-късата битка

Националният рекордьор на България на 60 метра в зала Христо Илиев беше най-бърз още в сутрешните полуфинали, а вечерта завърши работата си на финала. Той спечели титлата на 100 метра с 10.25 секунди при попътен вятър от 1.3 м/сек и даде най-силния български знак в първия ден на шампионата.

Победата му не беше просто медал, а заявка. Илиев вече има сезона, самочувствието и скоростта, за да гледа към още по-силни бягания, след като само преди дни българската атлетика го видя да слиза до 10.05 секунди на 100 метра.

„Очаквах да стана шампион. Знаех, че ще има силна конкуренция, но аз си взех своето“, каза Илиев след финала. Той призна, че не е доволен от старта си, защото още е бил в движение на блока, когато съперниците вече са се готвели за изстрела. Въпреки това националът определи времето си като много добро и изрази надежда, че е „прокарал пътя“ за останалите в българския отбор.

Бронз за Саръбоюков, но с много самокритика

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков завърши трети в скока на дължина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.04 метра при насрещен вятър от 0.8 м/сек в четвъртия си опит и стигна до бронза в състезание, спечелено от гръцката звезда Милтиадис Тентоглу.

Саръбоюков обаче не скри разочарованието си от начина, по който е преминал секторът. „Аз по принцип нямах очаквания да спечеля титлата, защото знам каква е моята форма, знам каква е формата на Тентоглу този сезон. Доста грешки имаше в скока, не можах да реализирам поне някакъв задоволителен резултат“, каза той пред българските медии.

Българският атлет призна, че това е било състезанието му с най-много грешки. Според него натрупаните стартове след заболяването му в Китай са го извадили от форма, а сега има нужда от пространство между състезанията, за да възстанови подготовката и увереността си.

Иванов и щафетите затвориха медалната вечер

Тихомир Иванов също се качи на подиума. Той спечели бронз в скока на височина, след като преодоля 2.12 метра във втория си опит. За България това беше още едно важно отличие в дисциплина, в която опитът и устойчивостта често решават повече от моментния блясък.

В края на вечерта медалната сметка на националния отбор нарасна с още два бронза. Мъжката щафета на 4 по 100 метра и смесената щафета на 4 по 400 метра завършиха трети в последните дисциплини от програмата за деня.

Така България приключи първия ден с пет отличия - едно злато и четири бронза. Равносметката е силна не само като брой медали, а и като разпределение - спринт, скокове и щафети дадоха различни поводи за оптимизъм.

Илиев гледа към рекорда, Саръбоюков - към връщането на формата

Христо Илиев вече мисли за следващите големи стартове. Той обяви, че вероятно ще бяга на Държавния шампионат, а след това ще насочи вниманието си към Европейското първенство за мъже. „Мисля, че този сезон съм способен на много силни бягания. Надявам се на шампионата и на Европейското да покажа много силни резултати, някъде около националния рекорд“, каза шампионът.

Саръбоюков говори в различен тон - по-тихо, по-трезво и много самокритично. Той не отписа амбициите си, но постави първо връщането към желаната форма. „Най-напред искам да се вкарам пак на формата, която желая. Искам да направя някакво силно състезание и след това да мисля за европейското. Но, разбира се, европейската титла, всяка една титла винаги е в моите мечти“, каза националът.

Той защити и решението на Тентоглу да направи само един опит. Според Саръбоюков гръцкият шампион е усетил, че не трябва да продължава, а насрещният вятър е затруднил търсенето на по-голям резултат.

Първият ден даде тон за българския отбор

Балканското първенство във Волос продължава в неделя, а българският състав влиза във втория ден с вече отворена медална сметка и с настроение, което може да повлече още резултати. Златото на Илиев има особена тежест, защото дойде в най-престижната спринтова дисциплина и след открита заявка, че той е отишъл за титлата.

Бронзът на Саръбоюков носи друг прочит - медал дори в ден с грешки, което показва класата му, но и оставя ясно усещане, че най-доброто му тепърва трябва да се върне. Иванов и щафетите допълниха картината на отбор, който не разчита само на една звезда, а на по-широко присъствие в различни дисциплини.

За България това е силен старт на първенството. Не идеален, не без пропуски, но с титла, пет медала и две важни послания от най-големите имена - Илиев вече гони още по-бързи времена, а Саръбоюков знае точно какво трябва да поправи, за да се върне там, където сам очаква да бъде.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com