Саръбоюков полетя към историческа българска победа в Рим

Божидар Саръбоюков извърши исторически български пробив в Диамантената лига и спечели скока на дължина в Рим със страхотен последен опит от 8,26 метра. Атлет номер 1 на България излезе трети за решителното си шесто скачане, но показа хладнокръвие, характер и шампионска ярост, за да прелети над конкуренцията в един от най-силните турнири в световната атлетика.

Победата е първа в кариерата му в Диамантената лига и първа за България при мъжете в историята на надпреварата. Досега единствената българска победа в най-престижната комерсиална верига беше на Ивет Лалова-Колио при жените в спринта.

Европейският шампион в зала започна състезанието уверено със 8,13 метра, след което записа 8,00, 7,98, 7,98 и 7,96. Най-важният момент обаче дойде в последния му опит, когато Саръбоюков трябваше да отговори на напрежението, на класата на съперниците и на тежестта на големия турнир. Българинът не просто отговори - той скочи 8,26 метра и превърна вечерта в Рим в една от най-силните в кариерата си.

Успехът е още по-ценен, защото дойде срещу Милтиадис Тентоглу - двукратния олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023. Гръцката звезда също направи мощен последен опит и стигна до 8,24 метра, но остана втори. Трети завърши Хорхе Ходелин от Куба със 8,18 метра.

Саръбоюков, който е и бронзов медалист от Световното първенство в зала, направи шест успешни опита и показа стабилност през цялото състезание. Това беше не просто победа с един голям скок, а демонстрация на форма, концентрация и увереност. Националният рекордьор в дисциплината потвърди, че вече е сред големите имена в сектора и че може да печели точно когато залогът е най-висок.

„Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, а от това, че показах спортната злоба, която исках да покажа. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига, а и защото миналата година се контузих тук. Публиката е нещо уникално“, каза българинът пред Max One след състезанието.

Победата в Рим идва след вече силно начало на сезона за Саръбоюков в Диамантената лига. Българинът беше втори в Шанхай със 8,07 метра, а след това се нареди трети в Сямън със 8,29 метра. Сега, на италианска земя, той направи следващата крачка - не просто подиум, а първо място, и то в дуел срещу олимпийски шампион.

Следващото участие на Саръбоюков в Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло. След Рим очакванията вече са различни, защото българинът не е само обещание, не е само талант и не е само претендент. Той вече е победител в най-силната атлетическа верига и име, с което съперниците ще трябва да се съобразяват.

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