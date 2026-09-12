Саръбоюков полетя към историческа българска победа в Рим
Атлет номер 1 на България спечели Диамантената лига с 8,26 метра и пречупи олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу
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Атлет номер 1 на България спечели Диамантената лига с 8,26 метра и пречупи олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу
Българският рекордьор скочи 8,29 метра още в първия си опит и взе бронз в Китай
Турнирът ще бъде излъчен едновременно по MAX Sport 1 и bTV в събота от 12:00 часа
Спринтьорката финишира на 100 м с 11,49 сек, Демирева е пета в скока на височина
Ивет Лалова-Колио ще бяга в спринта на 100 м
Мирела Демирела остана четвърта на Диамантената лига, угандиец постави нов световен рекорд на 5000 м
Петрова и Демирева ще мерят сили с най-добрите
Мо Фара потвърди участие на "Мемориал Ван Дам"
Надпреварата е петата от общо 15, която няма да се проведе тази година заради пандемията от коронавирус
Първото състезание ще е в Монако на 14-и
Състезанието по лека атлетика ще е със специални правила
Българката преодоля 193 см в Брюксел
Българката ще гони нов подиум в Брюксел
Тихомир Иванов зае трето място в скока на височина на финалите в Цюрих
Атлетът зае седмо място в Париж
Атлетът ще скача в Париж и в Цюрих
Българинът скочи 224 сантиметра
Звездата ни преодоля 1,94 м в най-добрия си опит
Спринтьорката пробяга 200 м за 23,12 сек
Сребърната медалистка в скока на височина от Европейското първенство в Амстердам 2016 Мирела Демирева ще участва в поредния кръг на Диамантената лига...