Още една загуба за България в Париж
Габриела Петрова не успя да се класира за финала
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Габриела Петрова не успя да се класира за финала
Габриела Петрова отново не премина квалификациите
Церемонията се състоя в сградата на Министерството на младежта и спорта
Тройната скачачка Габриела Петрова печели за втори път приза
Мирела Демирела остана четвърта на Диамантената лига, угандиец постави нов световен рекорд на 5000 м
Националката спечели тройния скок с 14,38 м
Дебютантката Алекс Начева също не успя да се реализира
Георги Цонов е седми
Победителите в различните категории ще получат премии на обща стойност 215 000 лева
Малшанс попречи на спортист №1 на България за 2015-а Габриела Петрова да влезе във финала на троен скок на Евро 2016 по лека атлетика в Амстердам. Сил...
Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Стефан Ботев, екс-националната състезателка по конна езда с над 200 медала в кариерата си Йонка...
Габриела Петрова призна, че е изпитала облекчение след като ИААФ възстанови състезателните й права. "Чаках тази новината от доста време и вече дишам п...
"Първото ми състезание след скандала с допинга най-вероятно ще е в края най май", каза спортист номер 1 на България Габриела Петрова в ефира на БНТ....
Лъч светлина за Габриела Петрова се прокрадна между облаците. Спортист номер 1 на България за 2015 година все пак може да се измъкне от неприятната си...
Над 10 родни спортисти са взимали мелдоний миналата година Допинг ченгетата от УАДА явно са взели на мушка българските спортисти след случая с Габрие...
Габриела Петрова стартира с бойни спортове, бързината я тласка към пистата Бойните изкуства или леката атлетика - това е била дилемата на Габриела Пе...
БОК: Приемаме, че Петрова ползвала препарата миналата година Случаят с положителната допинг проба на Габриела Петрова получи голям отзвук в родната л...
Не спортистите, а WADA е виновна за скандалите с мелдония Нека сме наясно - към днешна дата спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петр...
Габи била на "Мелдронат" само 3 седмици Има много по-силни неща, ако искаме да лъжем, подкрепи я треньорът й Сама намерих и стигнах до лекарството,...
Спортист номер едно на България - Габриела Петрова даде специална пресконференция, след като стана ясно, че е дала положителна допинг проба за наличие...