Всичко за Габриела Петрова

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УАДА пак си играе с Габи

УАДА пак си играе с Габи

Лъч светлина за Габриела Петрова се прокрадна между облаците. Спортист номер 1 на България за 2015 година все пак може да се измъкне от неприятната си...

13 април | 20:05
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Невинната обвиняема

Невинната обвиняема

Габриела Петрова стартира с бойни спортове, бързината я тласка към пистата Бойните изкуства или леката атлетика - това е била дилемата на Габриела Пе...

31 март | 21:00
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