Христо Янев обеща още трансферни бомби в ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след края на контролата с Марек, спечелена от "армейците" с 3:0. Специалистът заяви, че е доволен от представянето на своите футболисти и загатна, че феновете на отбора могат да очакват още силни трансфери, подобни на този на Стефано Сенси. Янев бе попитан и за напрежението, което се създаде между него и лидера на Сектор "Г" Иван Велчев.

"Видяхме много хубави неща. Видяхме неща, които трябва да коригираме. Мисля, че направихме добра подготовка. Това, което имахме по план, го осъществихме. Пиедра и Лео имат леки неразположения, решихме да не ги използваме. Очакваме други движения, ще ги разберете, когато се случат. Той (Тамиму Уору) беше опцията, която търсихме. Не знам в България колко футболисти играят на Купата на Африка, срещу Мо Салах и Садио Мане — радваме се, че е в отбора. Искам да виждам хора с желание, които да защитават нашата кауза и са непримирими на терена.

Нямам търпение за Европа, искам да видя същото от отбора — това е шанс за всеки да покаже най-доброто от себе си. Ще има раздвиждане, казах вече, може да очаквате още като Сенси. Джеймс Ето"о е изостанал с подготовката, като лекарите кажат, че е готов за втората крачка, ще я направим. Надявам се скоро да го видим на терена. Много съм доволен от младите — показват старание: Васко (Каймаканов), Георги (Чорбаджийски), Теди (Иванов), Петко (Панайотов), Дани (Николов) — всички са добри, имат качества да са в ЦСКА. Трябва да направим така, че да направят следващата крачка.

Младите, които изредих, ще са с нас, показаното от тях в лагера напълно ни задоволява. Георги Йомов? Имате специално отношение към него ли? Видях го днес — любопитна фигура, да, тренира с втория отбор, ще следим неговото състояние. Във всеки момент има какво да добавим в нашата работа, не се заблуждавам, че сме постигнали ниво, което да ни задоволява. Искаме да вървим напред. Лидерът на "червената" публика? Между нас не може да има проблеми. Аз казах това, което мисля, извинявам се за това недоразумение, трябва да обединим цялата си енергия, за да вървим напред", заяви Христо Янев пред журналистите.

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