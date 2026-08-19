Бразилски легенди помагат на "Левски". Нова ера на "Герена"

С идването на новото ръководство на Левски едно нещо беше ясно - ще има големи промени. И ги виждаме още в началото на новата "синя" ера. Според "Мач Телеграф", важен фактор от дружеството "София Кепитъл", което е вписано като нов собственик на Левски, се е свързал с едни от най-известните бразилски футболисти от близкото минало, за да помагат на "сините".

Ръководството на Левски ще разчита на бразилски легенди

Въпросният човек е Фелипе Берлинер. Той е част от Съвета на директорите на "София Кепитъл". Берлиндер е германец с бразилски корени, като е и една от основните фигури в "Джемкорп". Неговото седалище е именно в южноамериканската държава.

Според информацията, той е направил връзка с футболни легенди, директори и големи фигури в Бразилия още в момента, в който е станало ясно, че Атанас Бостанджиев и компанииите му ще поемат Левски. С това идва една от основните промени на новото ръководство на "сините". Целта е в управлението на "Герена" да има възможно най-много качество и опит, така че клубът да се развива добре в бъдещето.

Левски е във върхова форма

От началото на този сезон Левски е в прекрасна форма както в Шампионска лига, така и на домашната сцена. "Сините" стигнаха до плейофите за влизане в основната фаза на "турнира на богатите", където завършиха при равенство 0:0 в първия мач срещу АЕК Атина. А в Първа лига "сините" са на четвърто място с 12 точки. Те взеха 4 победи от 4 мача, но изиграха 1 среща по-малко спрямо съперниците си, тъй като отложиха дербито срещу Славия от петия кръг.