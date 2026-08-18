Левски отложи развръзката с АЕК, чака се тежък реванш

Левски и АЕК Атина завършиха 0:0 на Националния стадион "Васил Левски" в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига тази нощ.

Така всичко ще се реши след седмица в Атина, където двата тима ще се срещнат отново в мач-реванш. Срещата ще бъде следващата сряда, на 26 август, от 22:00 часа.

Във 2-ата минута Рейналдо опита да центрира, но Стракоша излезе и улови топката.

В 5-ата минута Сержиньо отправи далечен удар, но неточно.

В 17-ата минута Евертон Бала овладя подаване и шутира от средно разстояние, но покрай вратата.

Три минути след това Ловро Майер изведе Лука Йович в наказателното поле, а той стреля от трудна позиция и кълбото срещна напречната греда на Вуцов.

В 32-ата минута се стигна до много опасна ситуация, която можеше да доведе до попадение за АЕК. Ловро Майер центрира обещаващо в наказателното поле, но Мукуди и Йович се разминаха с топката. Секунди след това пък Вуцов допусна груба грешка при изнасянето на кълбото и неговият пас бе пресечен от Лука Йович, който шутира над вратата.

В 38-ата минута Левски достигна до прекрасна възможност. Топката достигна до Мехди Мубарик, който стреля, но не достатъчно силно и Томаш Стракоша улови спокойно.

Пробив

Майкон осъществи страхотен пробив в 54-ата минута и шутира по земя, но Стракоша спаси.

Три минути след това Кристиян Димитров пробва удар от дистанция, но Стракоша отново улови.

В 59-ата минута АЕК достигна до първия си точен удар в срещата. От границата на наказателното поле Зини опита късмета си, но Вуцов спаси с лекота.

До края на срещата играта се накъса и гол така и не падна.