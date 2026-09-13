Левски отложи развръзката с АЕК, чака се тежък реванш
До края на срещата играта се накъса и гол така и не падна
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До края на срещата играта се накъса и гол така и не падна
Лицензът на стадиона изтича и трябва спешно да бъде подновен
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