ЦСКА с трудно, но успешно завръщане в Европа пред 15 000 на "Васил Левски"

ЦСКА спечели само с 3:2 над североирландския Дери Сити в първия мач от първия квалификационен крлъг от Лига Европа.

С оглед на играта, това е голям успех за гостите, защото резултатът можеше да е далеч по-убедителен.

ЦСКА игра добре в атака и в разиграванията, което се хареса на феновете. Но невнимания в защита позволиха на гостите да си тръгнат с почетна загуба преди реванша след седмица в Ирландия.

Сериозна подкрепа: Около 15 хиляди "червени" фена са по трибуните за завръщането в Европа, а това слага край на всички притеснения, които имаха привържениците предвид слабата продажба на билети в първите дни след пускането им.

В 19-ата минута ЦСКА открива резултата, а автор на гола е Йоанис Питас. След изпълнение на корнер топката достигна до кипърския национал, който с техничен удар я прати във вратата за 1:0.

Сякаш от нищото гостите успяват да изравнят в 32-ата минута. От един наглед безобиден фаул, играчите на Дери изпълниха заучено положение и намериха тотално непокрития Лиъм Бойс, който се завъртя и от движение вкара за 1:1.

Шедьовър. В 42-ата минута ЦСКА отново излиза напред в резултата, а автор на гола е капитанът Бруно Жордао, който със страхотен удар извън наказателното поле разстреля ирландската врата.

Още един красив гол! Йоанис Питас отново разстреля вратаря на гостите за 3:1 в 53 -та минута!

Но в 89-та минута нова грешка на защитата на червените позволи на гостите да намалят на 3:2.

В оставащите минути в добавеното време ЦСКА продължи да натиска, но пропуски не позволиха успехът да бъде по-изразителен, какъвто червените безспорно заслужаваха.

Това е първи официален двубой на ЦСКА за сезона и то срещу непретенциозен съперник, но резултатът като цяло не е убедителен и остави известно недоволство сред феновете преди реванша в Северна Ирландия.

Все пак добрата новина е атакуващата игра на армейците, за която феновете настояваха да я има през целия минал сезон.

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