Култов фен на ЦСКА обиди жестоко Христо Янев

Една неочаквана тежка загуба в обикновена контрола превърна в ад живота на треньора на ЦСКА Христо Янев, който и без това е в обтегнати отношения с част от феновете на червените.
Един от тарторите на агитката на ЦСКА - Росен Петров-Животното, разкритикува остро Янев след резила в контролата с Полися и загубата с 0:4.
"Както мачовете с говедата, така и контролите "нямат" значение, резултатъг от тях също, но треньорът има...
А в ЦСКА треньорът е скандално, невъобразимо, феноменално слаб!
Мен ме е срам, някакви абсолютни анонимници, дето дори името не съм им чувал, да ни пребият с 4 гола, при това на 0!
Играчи ли нямаме бе, безсрамник?!
Ще откриваме стадион, в Европа ще ходим, фен карти, абонаменти... с подобна продукция как ще стане?!
За 10 месеца да не мръднеш и милиметър в игрови план...
Качества 0!", написа Животното в профила си във фейсбук.
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