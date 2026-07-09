Ново безумие от ФИФА вбеси цяла Англия

Националният отбор на Англия понесе огромен удар в навечерието на четвъртфиналния си двубой от Мондиала срещу Норвегия.

Новините са свързани с бранителя Джарел Куанса, който бе наказан от ФИФА за два мача след получения червен картон в осминафиналния мач срещу Мексико.

Бранителят на Байер (Леверкузен) получи директен червен картон за грубото си влизане в крак на мексикански играч в 54-ата минута на мача.

Съдията първоначално подмина ситуацията, но след това бе привикан да преразгледа положението и правилно изгони Куанса. Макар в действието му да нямаше умисъл, той нацели с бутоните си директно крака на опонента, при това над глезена.

Около всичко това нямаше нищо драматично и скандално, a ден по-късно дори се появиха информации, че в тона на отмененото наказание на Флоран Балогун от САЩ, английската федерация може и да пробва да обжалва санкция на Куанса.

Днес обаче няма нищо смешно за английския лагер, защото от ФИФА пристигнаха новините, че той не само ще пропусне мача срещу Норвегия, което така или иначе бе ясно, но няма да е на линия и за евентуален полуфинал.

Ако Англия успее да елиминира скандинавския си опонент, то на полуфиналите "Трите Лъва" ще играят срещу един измежду Аржентина и Швейцария.

Решението на ФИФА със сигурност ще предизвика вълна от реакции, защото макар и грубо, нарушението на Куанса не бе нещо, което се вижда рядко във футбола и дори вече видяхме няколко подобни нарушения на самия Мондиал.

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