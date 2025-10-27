Вили Вуцов разкри! Отива ли в ЦСКА

Бившият треньор и настоящ анализатор Велислав Вуцов отговаряше на въпроси на зрители в своя YouTube подкаст Sesame_Liga_Vutsov. Той бе попитан дали би приел да работи в Левски.

„За да отида някъде, трябва да ме поканят. Ако ме поканят, ще помисля. Никога никой не ме е канил. Но е нормално – те си имат достатъчно работници, и никога не съм се натискал. Искам силен ЦСКА, но не бих приел да работя там – човек трябва да има принципи“, каза Вуцов.

Той коментира и ситуацията със сина си Светослав, който е вратар в Левски, но временно се оттегли от националния отбор:

„Не съм бил на срещата в БФС и не знам дали Светльо ще се върне в националния тим. Той е само на 23 г., има много приказки около него – оставете го да диша. Не е поставял условие да се сменя треньор.“

Вуцов изрази недоволство и относно ранните часове на мачовете за Купата на България:

„Знаеш ли, в сряда има мач от 12:00 ч.? Миньор Перник – Черно море. Това сериозно ли е? Къде в света ще направят мач за Купата вторник-сряда в 12:00 ч.? Хората са на работа, учениците на училище. Освен че никой няма да е на стадиона, никой няма да гледа мача по телевизията. Който е направил програмата, трябва да напише под нея: ‚Аз мразя футбола‘.“

Вуцов коментира и слуховете, че президентът на БФС Георги Иванов може да заведе дело срещу него:

„Георги Иванов няма за какво да ме съди – той е президент, аз имам предаване. Война с него нямам. Критикувам управлението, това е моето право. За себе си съм взел решение да не се намесвам в полемики. Ако той реши да прави нещо, това е негово право.“

