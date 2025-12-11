Кубрат Пулев заяви голяма цел преди мача с Гасиев

Да зарадва всички българи с победа. Това е целта пред Кубрат Пулев, който ще защитава титлата си на Световната боксова асоциация (WBA) утре, пряко по bTV.

Съперник на Кобрата в Дубай ще бъде руснакът Мурат Гасиев.

"Искам да кажа на всички българи, че тренирах много за този мач. Най-големият успех ще бъде да ги зарадвам. Това е за мен - хората, всички българи по света и у нас пред екраните. Ще се радвам да бъдат щастливи, да ги направя щастливи. Това е най-голямата награда за мен.", заяви Кубрат пред bTV.

Българинът закова 115 кг на официалния кантар преди битката. Гасиев е с над 10 кг по-лек - 104.7.

В мача срещу Махмуд Чар в края на 2024 г. в София, когато спечели титлата си, Пулев беше 116 кг.

Преди това, срещу Игор Шевадзуцкий през март 2024 г., той беше 113 кг.

Гасиев пък беше 105 кг преди последния си мач - срещу Джеремая Милтън през август 2024 г.

