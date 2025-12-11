Люис Хамилтън проговори за Формула 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън изпрати изключително сложна първа кампания в състава на Ферари. Британецът приключи годината без нито едно класиране на подиума и натрупа изоставане от близо 100 точки спрямо съотборника си Шарл Леклер. Въпреки липсата на успехи, най-титулуваният пилот в историята потвърди, че няма намерение да се оттегля и остава фокусиран върху преследването на осма световна титла.

Преходът на Хамилтън в Скудерията през 2025 година, след 12 сезона и 6 титли с Мерцедес, съвпадна със спад във формата на италианския тим. Ферари отстъпи в представянето си спрямо 2024 година, когато отборът беше претендент за конструкторската титла. Слабите резултати провокираха въпроси относно евентуално преждевременно напускане на британеца.

След финала на сезона в Абу Даби Хамилтън отговори остро на критиците си.

"Не бих им казал нищо. Нито един от тях не постигнал това, което съм направил аз, така че те дори не са на нивото ми" - коментира пилотът.

Той подчерта, че мотивацията му остава висока.

"Но аз обичам това, с което се занимавам. Имам страхотна подкрепа от хората около мен, от феновете ми. Благодарение на това не се отказвам от мечтата си. Все още имам мечта, нося я в сърцето си и работя за изпълнението й" - допълни Хамилтън.

Впоследствие стана ясно, че състезателят планира пълна изолация и почивка без телефон, с цел да се "изключи от матрицата" и да рестартира представянето си във Формула 1.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com