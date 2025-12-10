БФС с ключово решение, засягащо Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз извърши промяна в назначението за 1/8-финала за Купата на България между Септември (София) и Лудогорец. Мачът е в понеделник (15 декември) от 17:30 часа на стадион "Локомотив" в столицата.

Първоначално срещата беше поверена на Димитър Димитров Димитров, но БФС съобщи за настъпилата смяна и назначението на Стоян Арсов за главен рефер. Официално обяснение за рокадата не е посочено.

Факт е обаче, че Димитров бе ВАР-арбитър на мача на "орлите" срещу Славия в понеделник, завършил 1:1. След него ръководството на Лудогорец входира жалба срещу съдийството на Георги Гинчев и Димитров. Претенциите на шампионите са били две – за неотсъдена дузпа за игра с ръка на Кристиян Балов в 33-ата минута, както и за втори жълт картон за Исак Соле в 84-ата.

