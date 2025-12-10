Пет клуба тръгват за Салах. Кои са

Дните на Мохамед Салах в Ливърпул са преброени. Коментарът на Салах за случващото се в английския футболен клуб разгневи всички и най-вече шефовете на Ливърпул, които му търсят спешно купувач.

Вече пет клуба от Саудитска Арабия - Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Итихад, Ал-Ахли и Ал-Кадисия, проявяват интерес към крилото на Ливърпул.

Салах влезе в конфликт с мениджъра на Ливърпул Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу Интер с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига.

Договорът на 33-годишния Салах с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.

