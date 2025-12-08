Левски привлече нова звезда

Левски има нов футболист, който се превръща в незаменим титуляр. Това е благодарение не само на представянето му, но и на головите възможности, които демонстрира през есенния дял на Първа лига.

Евертон Бала вкара два гола на Спартак Варна при победата с 3:1 и вече има 17 на сметката си за Левски във всички турнири. Така той се изравни по отбелязани попадения във всички турнири с любимеца на сините фенове Уелтън, който в момента е част от японския Гамба Осака. Велтон вкара също 17 гола за тима от „Герена“, като го стори в 79 мача. На Евертон пък му бяха необходими 77.

Бала завършва есенния дял на Първа лига като водещ реализатор на Левски с 9 точни изстрела в 18 срещи. Така той изпреварва Мустафа Сангаре, който е с 8 точни изстрела в 16 шампионатни двубоя. Трети е Марин Петков, който е със 7 в 17 срещи.

Интересното е, че Евертон вкара 5 от 9-те си гола от 23 ноември насам, пише Тема спорт. Той реализира две попадения на “Огоста“ с 5:1 над Монтана, както и едно срещу Септември (7:0). По-рано през кампанията бе точен на два пъти срещу Добруджа (3:0), и по веднъж в срещите с Локо София (2:1) и Славия (2:0).

26-годишният бразилец има и едно попадение в Лигата на конференциите – при 1:4 от АЗ Алкмаар в Нидерландия.

