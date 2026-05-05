В Европа взеха да се оглеждат за Хулио Веласкес

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес поднови договора си с клуба преди месеци до 2028 година, но отличната му работа със "сините" и шампионската титла не са останали незабелязани в Европа. Вече има сериозен интерес към специалиста, съобщава журналистът и коментатор Бен Джейкъбс.

Левски ще направи всичко възможно да задържи 44-годишния испанец и да започне да гради още по-силен отбор около него за атака на групите на европейските турнири през това лято. При сериозна оферта от по-голямо първенство обаче, трудно ръководството на Левски може да спре развитието на Веласкес.

Испанецът е показал, че е адаптивен в професията си до момента, като е водил повече от 15 отбора от 2010 насам, като преди това е работил предимно с юноши.

Веласкес е водил Бетис, Виляреал, Алавес и Сарагоса в родината си, Удинезе в Италия, Беленензеш, Маритимо и Витория Сетубал в Португалия, Фортуна Ситард в Нидерландия. Семейството на Хулио Веласкес - съпругата му и малкият му син, продължават да живеят в Испания в момента, което може да го накара да се премести по-близо до тях.

