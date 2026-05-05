Венци Стефанов се закани. Какво ще прави със Славия

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отново направи коментар пред БЛИЦ oтносно скандалите между него и група ултраси, които го призоваха да се оттегли от клуба.

"Много добре знам кои са тези "фенове", имащи за цел да завладеят Славия. Истината е, че това са платени вандали от фирма за бързи кредити. Даже бяха пуснали преди дни в медийното пространство и името на фирмата, която се интересувала от Славия - тези, дето се занимават с крипто валута - NEXO. Но за момента никой не се е свързал с мен, няма никакво конкретно предложение", обяви Стефанов ексклузивно пред БЛИЦ.

"Това не са фенове на Славия, а наемници. Наемници от фирми за бързи кредити, които ме рекетират! За първи път ги видях на наш мач - татуирани, разсъблечени. Ние досега не сме имали такива фенове. Явно това са хора, които искат да завладяват и рекетират мен и Славия. Клубът им е изгоден, защото няма никакви задължения, а и базата ни е наша собственост. Те си съчиняват неща и ме атакуват. Показват снимки на купчина счупени седалки, олицетворяващи грижите за Славия. А това са седалки, които те са чупили", възмутен е босът на "белите".

"Издръжката на клуба, работата с младите, създаването на условия да тренират, всичко правим за децата. Сега изчакваме края на сезона и ще започнем ремонти по изкуствените терени. Ще направим още един терен. Това ще се върши след края на сезона, за да се работи спокойно. Тази група не могат да определят кой да бъде начело и кой да не бъде. Не е това начинът - да псуват и чупят. Сега даже били решили да викат хора от други агитки, да издигат плакати и да затормозяват отбора. Те пречат на играчите с действията си. Това не е любов към Славия. Пагубно е за спорта и за младите хора", продължи Стефанов.

"Обръщам се чрез БЛИЦ към правоохранителните органи - крайно време е да вземат мерки. Такива хора нямат място на стадиона! Стадионите са за хора, които искат да доведат децата си, на безопасно място, а не за тези, които да чупят и да създават проблеми. Ако искат да направят нещо, има нормални начини за разговор, а не с обиди, простотии и с демонстрации. Няма да се огънем и да им се подчиним. Ако наистина правят издевателства, по всяка вероятност ще предпочетем да играем без публика. Зависи от държанието им утре на мача ни срещу Септември. Сериозно обмислям да затворим стадиона за фенове, защото това не е цивилизовано поведение", категоричен е Стефанов.

"Шефовете на полицията, най-вече на охранителна полиция, не да вдигат рамене и да казват, че нямат право да се намесват, а да вземат мерки срещу хулиганските прояви. Да не говорим, че освен, че се вкарва пиене, влизат хора, които са употребили най-различни опиати. Да въведат ред на стадиона! С викове и чупене на седалки няма да стане. Имаме записи на феновете ни в предишни мачове и на тези сега. Не сме ги забелязвали досега в агитката.

Но вече знаем, че са от няколко фирми за бързи кредити. Нямаме намерение някой да стои и да ни рекетира! Ако и утре има издевателства, 100% затваряме стадиона. Искаме спокойствие за нормалните хора и за децата на Славия. Полицаите да влязат вътре, а не да стоят отпред и да не се намесват", завърши Венци Стефанов.

