Скандалът се разраства! Сенегал с официална позиция за титлата

След като футболната федерация на Сенегал реагира в следствие на отнетата титла, която "лъвовете" спечелиха през януари в Купата на Африка, правителството на страната също взе решение по темата.

Африканската футболна конфедерация шокиращо присъди служебна победа на Мароко в януарския финал, който на терена, макар и съпътстван от множество скандали, завърши с победа за Сенегал с 1:0. Но според решението, дошло късно във вторник вечерта и близо два месеца след края на мача, на мароканските домакини се присъжда служебна победа с 3:0 и те получават званието "шампион на Африка".

Сенегалското правителство съзря корупция на най-високо ниво в тези действия и призова за независимо международно разследване. Това се случи малко след позицията на местната федерация, че ще търси правата си в Арбитражния спортен съд в Лозана.

"Това е безпрецедентно и изключително сериозно решение, което е много нечестно".

"Сенегал категорично отхвърля този безчестив опит за отнемане на титлата", гласи още позицията на правителството на страната.

Част от националите също споделиха своята гледна точка, като масово подканиха хората, взели решението за служебната победа на Мароко, да опитат да ги лишат от шампионските им медали.

Южноафриканският юрист Реймънд Хак, който е бивш шеф на дисциплинарното звено на африканската конфедерация, както и член на дисциплинарнат комисия на ФИФА, изрази професионално мнение. А именно, че обжалването на Сенегал в КАС (Арбитражния спортен съд в Лозана) може да се проточи в период от 6 месеца.

"Мачовете трябва да се печелят на терена, а не в заседателни зали", обобщи ситуацията той.





