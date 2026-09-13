Вратарят на Белгия обясни за чудото срещу Сенегал
Тибо Куртоа каза как стават тези неща
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Тибо Куртоа каза как стават тези неща
„Червените дяволи“ стигнаха до луд обрат с 3:2 след продължения, а Юри Тилеманс реши драмата от дузпа
„Петлите“ прегазиха Норвегия с 4:1 без Дешан на пейката, а африканците разбиха Ирак с 5:0 и останаха в играта
Скандинавците спечелиха с 3:2, събраха 6 точки и оставиха спора за първото място във група I за директния сблъсък с Франция
Петлите тръгнаха с убедителна победа на световното
Целта на мярката е рязко съкращаване на държавните разходи
Предстоят дълги съдебни битки
Такъв е вече статутът на бившата суперзвезда на Ливърпул
Капитан в истинския смисъл на думата
Англия разби Сенегал и чака голяма битка срещу Франция
Свадата беше предавана на живо по телевизията
С победата "Лалетата" се изравниха с Еквадор на първото място в група А
Там ще се произвеждат РНК ваксините срещу малария и туберкулоза
Папа Буба Диоп почина на 42 години
Санхаре е рожба на ПСЖ
Пореден огромен жест на Садио Мане
Куриозен гол донесе втория успех на страната в турнира
Автогол изхвърли Тунис от битката за златото
Медицински самолет, който изпълнявал полет от Буркина Фасо към Дакар, е изчезнал от радарите западно от Сенегал. Това съобщи Ройтерс и уточни, че няма...