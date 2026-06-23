Холанд вкара Норвегия в елиминациите след луд мач със Сенегал

Норвегия изстрада, удари и оцеля в един от най-живите мачове във група I на Световното първенство. Скандинавците победиха Сенегал с 3:2 и се класираха за 1/16-финалите, след като събраха пълен актив от 6 точки.

Големият Ерлинг Холанд отново беше човекът, който наклони терена - два гола, хладнокръвие и присъствие, което държи съперника в постоянен страх. Сенегал не се предаде до последната секунда, но двата гола на Исмаила Сар стигнаха само за драма, не и за точка.

Натиск от първия сигнал

Норвегия започна мача с ясното усещане, че не иска да чака съдбата си. Още в третата минута Кристофър Айер се извиси след корнер отляво и стреля с глава отблизо, но Едуар Менди спаси Сенегал от ранен удар.

Скандинавците продължиха да владеят инициативата и да бутат играта към вратата на африканците. В 38-ата минута Холанд показа, че може да бъде не само завършващият, но и човекът, който отваря защитата. Той изведе Мартин Йодегор в чиста позиция, но Менди направи страхотно спасяване след удара на халфа от десетина метра.

Сенегал удържаше, но усещането беше, че голът идва. Норвегия имаше повече острота, повече организация и повече търпение пред наказателното поле. Две минути преди почивката това най-после се превърна в резултат.

Педерсен отвори вратата

Маркус Педерсен се измъкна вдясно в наказателното поле и стреля към близкия ъгъл. Менди не се намеси убедително и топката мина в мрежата - 1:0 за Норвегия. Това беше заслужен аванс за отбор, който през цялото първо полувреме изглеждаше по-готов да вземе мача.

В добавеното време Холанд можеше да направи удара още по-тежък. След нова колеблива намеса на Менди нападателят отне топката вдясно в пеналта и от малък ъгъл стреля към опразнената врата, но уцели гредата. Малко по-късно той пак застраши Сенегал с глава, но този път вратарят успя да улови на голлинията.

Това беше първата голяма битка между Холанд и Менди - битка, в която сенегалският вратар се колебаеше, падаше, но и спасяваше. А Холанд изглеждаше все по-близо до неизбежното.

Холанд взе своето

Само три минути след почивката неизбежното дойде. Йодегор намери Холанд с извеждащ пас вляво в наказателното поле, а нападателят на Манчестър Сити направи това, което прави най-добре - завърши без милост за 2:0.

Сенегал обаче не беше готов да се предаде. Пет минути по-късно Садио Мане пусна пас към Исмаила Сар, който нахлу мощно в наказателното поле и преодоля Орян Ниланд. При 2:1 мачът отново заживя, а африканците усетиха, че могат да върнат всичко.

Норвегия отговори като отбор, който вече вярва в собствената си тежест. Само пет минути след гола на Сар Патрик Берг асистира отляво към Холанд, а той от десетина метра засече в мрежата за 3:1. Това беше четвъртото му попадение на Мондиал 2026 и нов знак, че голмайсторската битка на турнира вече има още един гигантски участник.

Сар върна огъня в края

При 3:1 Норвегия изглеждаше близо до спокойно довършване на мача, но Сенегал отказа да излезе от него тихо. Африканците продължиха да търсят пространства, а всяко включване на Сар носеше скорост и напрежение.

В края Оскар Боб можеше да убие напълно интригата с четвърти гол за Норвегия, но ударът му от 11-12 метра беше избит от защитник от голлинията. Това спасяване остави последен шанс за Сенегал и той дойде в добавеното време.

В третата минута след редовните 90 Николас Джаксън изведе Сар в чиста позиция, а той вкара втория си гол в мача за 3:2. Внезапно всичко отново се стегна - резултатът, нервите, последните секунди. Но Норвегия издържа.

Големият сблъсък остава за 26 юни

С победата Норвегия се изравни с Франция на върха във група I. Двата европейски отбора вече са сигурни за елиминациите, но на 26 юни ще решат кой ще завърши първи и ще получи по-добра позиция за следващата фаза.

Франция по-рано записа класически успех срещу Ирак, а Норвегия отговори с мач, в който имаше всичко - натиск, грешки, голове, греди и последна сенегалска искра. Сега идва сблъсъкът, който групата чакаше още от началото: Мбапе срещу Холанд, Франция срещу Норвегия, първото място срещу по-трудния път.

За Сенегал остава болката от силния финал и празните ръце. Отборът показа характер, Сар направи голям мач, но две попадения срещу Норвегия на Холанд не стигнаха. Скандинавците вече вървят напред, а тяхната звезда отново напомни, че когато получи половин шанс, светът често вижда цял гол.

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