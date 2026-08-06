Янев реши! Ето кой излиза срещу Макаби

Христо Янев избра групата за мача от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Макаби Тел Авив.

Мачът стартира в 19:00 ч. българско време на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.