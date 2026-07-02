Белгия възкръсна от 0:2, Сенегал рухна в края

Белгия оцеля в един от най-напрегнатите мачове на Мондиал 2026 и се класира за осминафиналите след 3:2 срещу Сенегал след продължения в Сиатъл. „Червените дяволи“ изоставаха с 0:2 до 86-ата минута, но отказаха да умрат в нощ, която вече изглеждаше сенегалска. Ромелу Лукаку върна надеждата, а Юри Тилеманс изравни в края на редовното време и после вкара победната дузпа в продълженията. Сенегал беше на минути от голям удар, но напусна турнира след срив, който ще боли дълго.

Гредата предупреди Белгия

Мачът започна с белгийски опит за натиск, но първият истински вик на опасността дойде пред вратата на Тибо Куртоа. В деветата минута Леандро Тросар отправи първия точен удар, но само четири минути по-късно Белгия оцеля по чудо. Исмаила Сар получи шанс в наказателното поле, след като Куртоа изби топката на пътя му, но ударът му срещна страничната греда.

Сенегал не се уплаши от имената срещу себе си. Африканците стояха по-живо, по-смело и по-остро в първите големи моменти. В 25-ата минута натискът им даде резултат. След центриране на Садио Мане, Исмаила Сар стреля с глава в страничния стълб, а при добавката Хабиб Диара беше най-бърз и направи 1:0.

Диав спря Белгия преди почивката

На вратата на Сенегал беше Мори Диав - бившият страж на Локомотив Пловдив, който сега играе за френския Льо Авър. Той получи голямата сцена на световно първенство, докато капитанът Калиду Кулибали остана на резервната скамейка. В края на първото полувреме Диав се намеси важно и отрази удар на Максим де Кайпер, за да запази аванса на Сенегал.

Белгия изглеждаше нервна и без идея. Имената на терена не стигаха, темпото липсваше, а всяка сенегалска атака носеше повече заплаха от белгийските комбинации. На почивката влезе Ромелу Лукаку, но първият удар след подновяването пак беше за африканците.

Сар удари втори път

В 51-ата минута Сенегал поведе с 2:0 и вече виждаше голямата победа. Муса Ниакате изпрати прецизно дълго подаване към Исмаила Сар, а нападателят на Кристъл Палас завърши от движение за четвъртия си гол на турнира в Северна Америка. Белгия беше на ръба - не само резултатно, а и психически.

Малко след това Нико Раскан и Доди Лукебакио замениха неубедителните Кевин де Бройне и Жереми Доку. Това беше тежък сигнал - големите имена не носеха промяната, а времето изтичаше. Дълго след смените белгийската атака пак изглеждаше беззъба, като едва в 77-ата минута Лукебакио стреля опасно, но не намери целта.

Лукаку върна живота

Когато всичко сочеше сенегалски празник, Белгия най-после намери удар. В 86-ата минута Тома Мюние подаде към Лукаку, а нападателят отблизо намали на 1:2. Това не беше просто гол - беше сигнал, че мачът още не е приключил.

По-малко от три минути по-късно драмата избухна напълно. Тросар центрира в наказателното поле, Диав излезе неразчетено напред, а Юри Тилеманс се възползва и с глава изравни за 2:2. Сенегал, който почти беше минал през вратата към следващия кръг, изведнъж се озова в продължения с разбито спокойствие.

Тилеманс довърши чудото

В продълженията Белгия вече изглеждаше по-жива. Сенегал обаче не се предаде и в 109-ата минута Ибрахим Мбайе беше на сантиметри от нов обрат, но ударът му мина покрай вратата на „червените дяволи“. Това беше последният голям шанс африканците да си върнат нощта.

В 117-ата минута дойде решението. Лукебакио стреля в напречната греда, но секунди преди това Ламин Камара беше фаулирал Тилеманс. Главният съдия Саид Мартинес дълго преглежда ситуацията с видео асистент реферите и посочи бялата точка. Тилеманс пое отговорността и вкара за 3:2 - втория си гол в мача и най-важния удар за Белгия на турнира досега.

Сенегал хвърли последни сили, но равенството вече не дойде. Белгия продължава към осминафиналите, където ще срещне САЩ или Босна и Херцеговина. Това беше победа, която не изчиства всички съмнения около „червените дяволи“, но им дава нещо още по-силно - усещането, че могат да оцелеят дори когато всичко изглежда загубено. А такива нощи понякога променят целия турнир.

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