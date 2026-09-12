Белгия разби американската мечта. САЩ изпусна исторически шанс
Шарл Де Кетеларе удари два пъти, САЩ рухна у дома, а трите домакина на Мондиала вече са извън турнира
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Шарл Де Кетеларе удари два пъти, САЩ рухна у дома, а трите домакина на Мондиала вече са извън турнира
Един гол в 91-ата минута преряза надеждите на Кристиано Роналдо и прати испанците сред най-добрите осем
Осминафиналите на Мондиал 2026 предлагат две битки с история, тежест и капани - Норвегия срещу „селесао“ и Мексико срещу „трите лъва“
Световният вицешампион стигна до 1:0 във Филаделфия и вече гледа към четвъртфинала на 9 юли
Капитанът вкара седмия си гол на турнира, но шампионите трябваше да страдат 120 минути
Тимът на Мурат Якин контролираше двубоя във Ванкувър и чака победителя от Колумбия-Гана
На 41 години капитанът постави нови рекорди, а тимът на Роберто Мартинес стигна до голям иберийски сблъсък
Оярсабал удари два пъти, Поро вкара първия си гол за Ла Роха, а следва сблъсък с Португалия
Съдомакините на Мондиал 2026 победиха Босна и Херцеговина с 2:0, въпреки че играха с човек по-малко повече от половин час
„Червените дяволи“ стигнаха до луд обрат с 3:2 след продължения, а Юри Тилеманс реши драмата от дузпа
Домакините удариха Еквадор с 2:0, запазиха мрежата си суха и чакат Англия или ДР Конго в следващия кръг
Капитанът вкара два гола, стигна 18 попадения на световни финали и поведе „петлите“ към осминафиналите
Елиминациите започват тази вечер с Южна Африка - Канада, а големите фаворити вече са разделени в два тежки потока
Шампионите победиха с 3:1 в Далас, завършиха група J с пълен актив и ще срещнат Кабо Верде в елиминациите
Нулевото шоу в Маями прати колумбийците срещу Гана, а португалците към тежък сблъсък с Хърватия
„Трите лъва“ завършиха първи, Хърватия се промъкна втора, Гана продължи въпреки болката, а Панама си тръгна без гол
Нова Зеландия напусна Мондиал 2026, Египет влезе напред с пет точки, а иранците останаха трети след отменен късен гол
Гол на Алекс Баена прати европейските шампиони на върха в група H, а дебютантът от Африка стигна елиминациите с три героични равенства
„Петлите“ прегазиха Норвегия с 4:1 без Дешан на пейката, а африканците разбиха Ирак с 5:0 и останаха в играта
Шест мача ще решат съдбата на три групи, а Белгия, Уругвай, Иран и Кабо Верде застават на ръба между историята и провала