Мбапе разпори Швеция! Франция вече гледа към Парагвай

Тази нощ Франция показа защо всички я гледат със страх. „Петлите“ разбиха Швеция с 3:0 в 1/16-финал от Мондиал 2026, а Килиан Мбапе отново превърна големия мач в своя сцена. Капитанът откри резултата в последната минута на първото полувреме, Брадли Баркола удвои в 53-ата, а Мбапе сложи точката в 74-ата минута. Така Франция отива на осминафинал срещу Парагвай - отборът, който по-рано хвърли бомбата и елиминира Германия след дузпи.

Швеция първа показа зъби

Франция опита да наложи волята си още от началото, но първата тревога беше пред Майк Менян. Александър Исак получи шанс още в третата минута и можеше да превърне вечерта в шведска лудост, но не успя да накаже фаворита. Французите отговориха с удари от дистанция на Люка Дин и Килиан Мбапе, но те не затрудниха особено Зетерстрьом.

В 20-ата минута Мбапе вече прати топката в мрежата след пас зад защитата от Майкъл Олисе. Радостта обаче остана наполовина - засадата спаси Швеция. Това беше първият знак, че френската скорост започва да къса линиите на скандинавците.

Снимка: ФИФА

Олисе летя, Дембеле пропусна, Мбапе наказа

Швеция имаше още една добра възможност в края на полувремето, но Исак отново не успя да я превърне в гол. После дойде моментът, в който Франция почти избухна с красота - в 36-ата минута Олисе направи фантастична странична ножица, топката срещна гредата, а при добавката Усман Дембеле се провали.

Когато изглеждаше, че Швеция ще се измъкне до почивката, дойде ударът на Мбапе. В последната минута на първата част Дембеле го изведе зад защитата, а нападателят стреля остро и откри резултата. Това беше голът, който счупи шведската надежда.

Франция влезе във второто полувреме като буря

След почивката Франция не изчака мача да се успокои. Адриен Рабио стреля от труден ъгъл, но вратарят се справи. Малко след това Мбапе пропусна почти опразнена врата, а топката срещна гредата. Швеция вече не бранеше равенство, а се опитваше да не рухне.

В 53-ата минута Брадли Баркола направи точно това, от което шведите се страхуваха. Полузащитникът на ПСЖ нанесе мощен удар от дистанция и вкара втория гол за „петлите“. Още преди мача бе подчертано от коментаторите, че Франция разполага с нападателна дълбочина, която малко отбори могат да понесат - Мбапе, Дембеле, Олисе, Баркола и цяла пейка с играчи, способни да решат мач.

Снимка: ФИФА

Мбапе вече гони историята

В 74-ата минута Мбапе окончателно затвори вечерта. Олисе го изведе отлично, а звездата на Франция прати топката в мрежата за 3:0. Това беше неговият 18-и гол на световни финали. Коментатори отбелязват, че Мбапе вече е само на един гол от рекорда на Лионел Меси по този показател, а с шест попадения на този Мондиал се изравнява с него и на върха при голмайсторите в турнира.

Тази статистика вече не е просто цифра. Тя казва, че Мбапе не играе на световни първенства - той ги обсебва. Всеки негов спринт кара защитите да отстъпват, всяко докосване носи опасност, а всеки мач на Франция започва да изглежда като нова глава от личната му битка с историята.

Следва Парагвай - капанът, който погълна Германия

Следващият съперник на Франция ще бъде Парагвай. И това вече не звучи като удобен жребий, защото южноамериканците току-що направиха една от големите сензации на турнира - елиминираха Германия след 1:1 и дузпи. Ройтерс отбелязва, че това е първа загуба на Германия след дузпи на световно първенство, а героят на Парагвай беше вратарят Орландо Хил, спасил два наказателни удара.

Франция ще влезе в осминафинала като фаворит, но вече знае, че Парагвай може да превърне всеки мач в капан. Срещу Швеция „петлите“ бяха бързи, хищни и безпощадни. Ако Мбапе продължи така, пътят към титлата ще изглежда все по-френски. Но на този Мондиал вече падна Германия - и това е достатъчно предупреждение, че никой не е недосегаем.

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