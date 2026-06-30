Драма на Мондиала: Холанд избухна в края срещу Кот д'Ивоар

Истински футболен трилър беляза решителните битки от груповата фаза на Световното първенство по футбол през 2026 година. Нападателят Ерлинг Холанд демонстрира световната си класа в най-важния момент, за да класира националния отбор на Норвегия за елиминационната фаза на турнира. Скандинавците извоюваха драматичен успех срещу коравия състав на Кот д'Ивоар, което им подсигури място сред най-добрите 16 отбора на планетата.

Късният щурм на „викингите“

Мачът предложи огромно напрежение и тактическо надиграване, като африканският тим оказа сериозна съпротива и бе изключително близо до това да обърка сметките на европейците. В по-голямата част от двубоя защитата на Кот д'Ивоар успяваше да неутрализира опасните атаки на съперника и да държи Холанд далеч от наказателното поле.

В самия край на срещата обаче физическото превъзходство и голмайсторският нюх на норвежкия таран се оказаха решаващи. С бърза и експлозивна атака Холанд буквално прекърши съпротивата на противника и отбеляза безценното попадение. Този гол се оказа напълно достатъчен за крайната победа, която хвърли в екстаз хилядите норвежки привърженици по трибуните.

Мегасблъсък на 1/8-финалите: Норвегия срещу Бразилия

С този успех Норвегия официално продължава напред към 1/8-финалната фаза, където обаче предизвикателството ще бъде максимално тежко. „Викингите“ ще трябва да премерят сили срещу петкратния световен шампион Бразилия.

Този предстоящ дуел вече се определя от спортните анализатори като един от най-очакваните и интригуващи сблъсъци в първия кръг на директните елиминации. Сблъсъкът между атакуващата мощ на Холанд и техническото съвършенство на „селесао“ обещава истинско футболно зрелище за милионите фенове пред екраните.

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