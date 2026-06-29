Бразилия оцеля фантастично на Мондиала

Петкратните световни шампиони от Бразилия сътвориха истински подвиг на стадион „NRG“ в Хюстън. В мач, изпълнен със спиращи дъха моменти, момчетата на Карло Анчелоти успяха да пречупят коравия тим на Япония с 2:1. Победата, дошла дълбоко в добавеното време, осигури на южноамериканците място в директните елиминации на Мондиал 2026 и разби на пух и прах азиатската мечта.

Шокът през първото полувреме

Мачът започна с очакван бразилски натиск, като Бруно Гимараеш и Матеуш Куня пропуснаха първите сериозни възможности пред вратата на вдъхновения Зион Сузуки. Противно на логиката на събитията обаче, Япония нанесе своя съкрушителен удар в 29-ата минута. Каишу Сано пресече грешно подаване в центъра, преодоля ветерана Каземиро и с хирургически точен удар по земя матира Алисон за 1:0. При този изненадващ резултат двата отбора се оттеглиха на почивка.

Тактическият ход на Анчелоти и възраждането

На полувремето италианският тактик Карло Анчелоти реагира светкавично, като вкара в игра младия талант Ендрик на мястото на контузения Лукас Пакета. Натискът на „Селесао“ стана ожесточен и логичното се случи в 56-ата минута. Габриел Магаляеш центрира перфектно към далечната греда, където Каземиро се реваншира за грешката си и с мощен изстрел с глава изравни за 1:1. Само две минути по-годишно Винисиус Жуниор тресна и страничната греда след бърза контраатака.

Изкуплението в 95-ата минута

Когато всички на стадиона и пред екраните вече се настройваха за продължения, дойде златният миг за Кариоките. В петата минута на добавеното време (95-ата минута) Бруно Гимараеш намери със скрит пас Габриел Мартинели в наказателното поле. Нападателят запази хладнокръвие и с прецизен удар подлуди бразилските трибуни, забивайки скъпоценното победно попадение за крайното 2:1.

След този инфарктен трилър Бразилия очаква на 1/8-финалите победителя от утрешния сблъсък между съставите на Кот д'Ивоар и Норвегия.



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