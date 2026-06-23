Поредно малоумие на Мондиала вбеси всички!

Световното първенство се сблъска с момента, който всички подозираха, че рано или късно ще настъпи, но тайничко се надяваха да не се стига до него.

А именно задействането на протоколите за гръмотевична буря, които важат в САЩ и ФИФА нямаше как да заобиколи, провеждайки шампионата на територията на страната.

Потърпевши от ситуацията се оказаха отборите на Франция и Иран, които трябваше да преминат през рекордната двучасова почивка между полувремената тази нощ.

Нещо, с което световните първенства не се бяха сблъсквали, особено пък заради буря.

Още в края на първото полувреме на мача във Филаделфия започна да вали силен дъжд, а на фона на предупрежденията, сякаш бе очаквано, че второто полувреме ще се забави, но никой не подозираше, че това ще продължи цели два часа.

Двубоят стартира в 17:00 местно време, а когато главният съдия свири край на полувремето в 17:49, дъждът вече бе силен и се чуваха гръмотевици.

Ситуация, която в Европа или друга част на света не би довела до спиране на мача, ако разбира се не говорим за наводнен терен, при който топката буквално не успява да се движи.

Протоколите в САЩ обаче строго забраняват активности на открито при гръмотевични бурии, а подновяването се случва само, когато властите преценят, че е достатъчно безопасно.

Е, случи се, а освен гнева на феновете, ситуацията не бе приета особено добре и от играчите, но в крайна сметка единственото, което можеха да направят е да се съобразят с правилата.

Френският селекционер Дидие Дешан бе меко казано бесен от случилото се и заяви:

"Първо имаше предупреждение, а после бе премахнато. След това отново се появи, просто не знаехме как да реагираме и какво ни очаква. Нямахме идея дали няма да прекъснат мача във всеки един момент. След това пък не знаехме как да реагираме на почивката и колко дълго ще продължи това. Абсурдна ситуация, в която не искам да попадам никога повече". Мнение по темата изразиха и звездите на френския тим, които не останаха очаровани от развоя на събитията и обясниха за трудностите, които изпитва един организъм при двучасова почивка между полувремената. "Това бяха като два отделни мача, а не две полувремена на един двубой. Никой от нас не знаеше как да реагира, това бе ново преживяване. Докато чакахме въртяхме колело, разтягахме се, гледахме да сме активни, но въпреки това дългата почивка оказа влияние. Всички просто искахме да излезем и да доиграем този мач, вярвам че противникът се е чувствал по същия начин", заяви бранителят Жул Кунде.

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