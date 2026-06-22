Меси пренаписа историята на световните първенства

Световният шампион Аржентина постигна ценна победа с два на нула срещу коравия тим на Австрия в решителен сблъсък от груповата фаза на Мондиал двадесет и двадесет и шест. Двубоят на стадиона в Далас обаче ще остане в аналите на футбола с едно епохално постижение, дело на аржентинския капитан Лионел Меси, който официално стана най-добрият реализатор в цялата история на световните финали.

Драмата на рекорда и пропуснатият шанс от бялата точка

Срещата започна с огромен натиск на южноамериканците и още в първите десет минути те получиха правото да изпълнят дузпа след нарушение срещу Лаутаро Мартинес в наказателното поле на австрийците. Зад топката застана самият Меси, за когото този гол означаваше еднолично оглавяване на вечната голмайсторска листа. За изненада на хилядите фенове по трибуните, капитанът на Аржентина прати топката встрани от десния стълб и пропусна златна възможност за ранен аванс. Австрийската отбрана, ръководена от Дейвид Алаба, се възползва от психологическия импулс и организира няколко опасни контраатаки, които обаче не застрашиха сериозно вратата на Емилиано Мартинес.

Мигът на гениалността и падането на рекорда на Клозе

Великият момент за десетката на Аржентина настъпи в тридесет и осмата минута на първото полувреме. След страхотна комбинация и отлично подаване от страна на Факундо Медина, Тияго Алмада пропусна топката хитро зад гърба си. Тя попадна право в краката на Лионел Меси на границата на наказателното поле, откъдето той с прецизен и красив удар с левия крак не остави никакви шансове на австрийския вратар Александър Шлагер. Това беше неговото седемнадесето попадение на световни първенства, с което той изпревари легендарния германски нападател Мирослав Клозе и застана еднолично на върха на вечната класация.

Финалният щрих на една паметна футболна вечер

През втората част темпото на игра спадна значително, а австрийците опитаха да упражнят натиск в търсене на изравнителен гол. Голям брой смени в състава на европейците, включително влизането в игра на Марко Арнаутович, раздвижиха нападението им, но опитната защита на световните шампиони не се пропука. В самия край на срещата, по време на добавеното време, Австрия хвърли всички сили напред при едно статично положение. Аржентинците обаче организираха мълниеносна контраатака чрез Хулиан Алварес, чийто изстрел бе спасен, но топката попадна в Енцо Фернандес, който веднага комбинира с Меси. От втория опит аржентинският магьосник прати топката в мрежата за крайното два на нула, записвайки своя осемнадесети гол на мондиали и подпечатвайки класирането на своята страна за следващата фаза на турнира.

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