Меси не е Бог. Трябваше да бъде изгонен!

Докато много медии се прехласваха какъв Бог бил Лео Меси, реалността показва съвсем други неща.

Изригналият с първи хеттрик на световни финали Лионел Меси е трябвало да бъде изгонен при класическия успех на Аржентина над Алжир, заяви бившият германски съдия Патрик Итрих.

Осемкратният носител на Златната топка бе над всички при победата с 3:0 над Алжир в първия мач на световните шампиони на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, но при 1:0 извърши изключително груб фаул срещу Айса Манди, за който не получи дори официално предупреждение от рефера Марчиняк.

В 31-вата минута Меси изрита в гръб Манди в ситуация, в която топката бе дълбоко в полето на Алжир и нямаше никакви предпоставки за опасност. Нападателят на Интер Маями заби бутоните си в прасеца на алжирския футболист, чийто глезен се огъна много неприятно под създадения натиск.

"За мен това е червен картон. В Бундеслигата имахме много подобни ситуации, в които това бе наказанието", каза Итрих.

"Според правилника това е чист червен картон. Ако аз бях на терена, щях да изгоня Меси. Мисля, че ако Марчиняк бе вдигнал червен картон, ВАР нямаше да има възможност да се намеси", допълни бившият рефер.

И това далеч не е първият случай, в който Меси е пощаден от червеният цвят.

Със следващите си два гола в мача Меси изравни легендата на германския футбол Мирослав Клозе на върха във вечната класация по отбелязани попадения на световни първенства. И двамата имат по 16 гола.

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