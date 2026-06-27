Белгия изригна в точния момент. Иран изпусна нощта на живота си

Белгия избухна в най-важната нощ и спечели група G на Мондиал 2026 след 5:1 срещу Нова Зеландия във Ванкувър. В същото време Египет измъкна 1:1 срещу Иран в Сиатъл и също продължава напред, докато иранците завършиха трети с три точки и ще чакат дали това ще им стигне за място сред най-добрите трети отбори. Леандро Тросар вкара два пъти за „червените дяволи“, Кевин Де Бройне също се разписа, а резервите Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс довършиха Нова Зеландия. Египет поведе рано чрез Махмуд Сабер, но Рамин Резаиан върна Иран в мача, преди късен гол на азиатците да бъде отменен заради засада след проверка с ВАР.

Белгия се събуди, когато вече нямаше право на сън

Белгия влезе в последния кръг притисната от собствените си колебания. Равенството 1:1 с Египет и нулевото реми с Иран бяха оставили отбора на Руди Гарсия без убедителност, без ритъм и с тежък въпрос - дали това поколение отново ще се пропука твърде рано. Отговорът дойде с най-силния удар до момента.

Гарсия промени състава си рязко - пет промени спрямо мача с Иран, а Лукаку започна на пейката. Вместо да срине белгийците, този ход ги отпуши. Де Бройне дирижираше, Тросар се превърна в хищник в наказателното поле, а Нова Зеландия издържа само до 28-ата минута. След корнер топката се отклони от Тим Пейн и падна пред Тросар, който я прати в мрежата отблизо.

Тросар запали вечерта

Пет минути след почивката Тросар удари втори път. Той получи остър пас от Де Бройне, първият му удар беше блокиран, но вторият вече нямаше милост. В 66-ата минута самият Де Бройне помете напрежението с гол от границата на наказателното поле и Белгия вече не просто водеше - тя си връщаше самочувствието.

Елайджа Джъст върна един гол за Нова Зеландия, но това само събуди още по-свиреп финал от белгийците. Лукаку и Салемакерс влязоха от пейката и затвориха мача с нови два гола. Така Белгия не само се класира, а го направи като победител в групата - с пет точки, с по-добра голова разлика от Египет и с усещане, че най-сетне е намерила своята атака.

Египет мина през огън

Докато Белгия разкъсваше Нова Зеландия, в Сиатъл Египет и Иран играеха друг мач - нервен, накъсан, почти на живот и смърт. Египтяните поведоха още в петата минута чрез Махмуд Сабер след грешка на вратаря Алиреза Бейранванд. За отбора на Хосам Хасан това беше идеалният старт - ранен гол, контрол върху съдбата и шанс да избегне последна лудост.

Иран обаче отказа да падне тихо. Мехди Тареми пропусна дузпа, спасена от Мостафа Шобеир, но само малко по-късно Рамин Резаиан изравни с великолепен удар от труден ъгъл. Оттам нататък мачът се превърна в изпитание за нерви, в което всяка топка носеше класиране, отпадане или надежда.

Отмененият гол, който остави Иран да чака

Най-драматичният момент дойде в края. Иран помисли, че е стигнал до победата и до исторически пробив, но попадението на Шоджа Халилзаде беше отменено заради засада след проверка с ВАР. Това решение остави Египет жив, а Иран - трети, с три равенства и с мъчителното очакване на резултатите от другите групи.

За египтяните ремито беше достатъчно. След първата си историческа победа на световни първенства срещу Нова Зеландия с 3:1, тимът на Мохамед Салах вече направи и следващата крачка - излезе от групата. Салах този път не вкара и беше далеч от най-шумната си вечер, но присъствието му остана центърът на египетската история - капитанът поведе отбора до етап, който страната чакаше от десетилетия.

Групата, която се обърна за една нощ

Група G започна като шахматна партия с четири отбора, заключени в равенства и страх. Белгия тръгна мудно, Египет се бореше със старата си световна прокоба, Иран търсеше първо излизане от групите, а Нова Зеландия мечтаеше за първа победа на Мондиал. Последната вечер разби всички сметки.

Белгия завърши първа с пет точки и голова разлика плюс четири. Египет остана втори със същия актив, но с по-скромна разлика. Иран събра три точки от три равенства и не загуби нито веднъж, но това може да се окаже недостатъчно. Нова Зеландия приключи с една точка и с усещането, че добрите моменти не стигат, когато срещу теб най-после се събуди фаворитът.

Вечерта остави две различни истории. Белгия си върна лицето точно преди елиминациите и показа, че звездите й още могат да режат мачове на парчета. Египет не блесна, но издържа - а на световно първенство понякога това тежи повече от красотата. Иран ще помни отменения гол като рана, защото беше на сантиметри от нощ, която можеше да промени цялата му футболна история.

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