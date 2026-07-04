Меси започна драмата, Аржентина я завърши на ръба

Аржентина се класира за осминафиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 след продължения над Кабо Верде в Маями. Световните шампиони поведоха три пъти, но дебютантът отказа да падне тихо и два пъти върна интригата.

Лионел Меси откри резултата, Дерой Дуарте от Лудогорец изравни, а решаващият удар дойде в 111-ата минута след корнер на аржентинския капитан и автогол на Диней Боржеш под натиска на Кристиан Ромеро. Следващият съперник на Аржентина е Египет, който стигна напред след дузпи срещу Австралия, съобщи Ройтерс.

Меси даде знак, че приказката продължава

Аржентина започна като отбор, който знае как да държи големите мачове. В 29-ата минута Меси получи дълга топка от Лисандро Мартинес и завърши прецизно, за да даде аванс на шампионите. Асошиейтед прес отбеляза, че това е седмият му гол на турнира и 20-и в кариерата му на световни първенства.

Голът трябваше да отключи мача за Аржентина, но вместо това събуди Кабо Верде. Африканският дебютант не се сви, не се предаде и не прие ролята на статист в вечерта на Меси. Вратарят Возиня започна да трупа спасявания, а аржентинската публика в Маями постепенно усети, че това няма да бъде разходка.

Дерой Дуарте взриви надеждата

В 59-ата минута дойде моментът, който превърна мача в истинска драма. Капитанът Райън Мендеш намери Дерой Дуарте, а халфът на Лудогорец овладя и стреля ниско покрай Емилиано Мартинес за 1:1. Ударът не беше само гол, а съобщение към света, че Кабо Верде е дошъл да се бие докрай.

До края на редовното време Аржентина натискаше, но Возиня отказваше да рухне. Той спря Меси, намеси се решително и при други ситуации, а Кабо Верде издържа до продълженията. Според Асошиейтед прес африканците, които играят на първото си световно първенство, на два пъти са смълчали огромната част от публиката от 64 478 души в горещия и влажен Маями.

Продълженията запалиха хаоса

Само две минути след началото на продълженията Лисандро Мартинес върна Аржентина напред. След корнер топката стигна до него, а защитникът стреля мощно и направи 2:1. В този момент изглеждаше, че шампионите най-после са намерили изход.

Кабо Верде обаче пак отказа да се предаде. В 103-ата минута Сидни Лопеш Кабрал нанесе великолепен удар от дистанция и прати топката в мрежата за 2:2. Това беше гол, който заслужаваше своя собствена страница в историята на турнира - чист, смел и без никакъв страх от името на съперника.

Ромеро натисна вратата към Египет

Решението дойде в 111-ата минута. Меси центрира от корнер, Ромеро се извиси и насочи топката към вратата, а тя се отклони в тялото на Диней Боржеш и влезе за 3:2. Официално попадението беше записано като автогол, но натискът беше аржентински, а моментът - шампионски.

Дори след това Кабо Верде не спря. Лопеш Кабрал можеше отново да изравни, но Емилиано Мартинес направи важно спасяване в последните минути. Аржентина оцеля, но този път не изглеждаше недосегаема.

Дебютантът си тръгва като герой

Кабо Верде напуска турнира, но не и с наведена глава. Отборът беше единственият дебютант, стигнал до елиминациите, а срещу трикратния световен шампион показа организация, смелост и нерви, които превърнаха мача в един от най-драматичните на Мондиала. Асошиейтед прес подчерта, че Кабо Верде е бил победен, но не и надигран по начин, който да заличи впечатлението от представянето му.

Аржентина продължава срещу Египет, но предупреждението вече е дадено. Шампионите имат Меси, имат опит и имат онзи инстинкт да оцелеят, когато всичко се клати. Но срещу Кабо Верде се видя и друго - титлата се защитава със страдание, а не само с име. След такава вечер Аржентина е жива, но вече знае, че всеки следващ мач може да бъде последен.

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