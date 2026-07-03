Напрежение. Ключов мач на Мондиала може да пострада сериозно

Началото на мача от 1/8 финала на Световното първенство през 2026 г. между националните отбори на Мексико и Англия ще бъде отложено с шест часа поради възможна гръмотевична буря в Мексико Сити, според Claro Sports.

Според източника, стартовият сигнал ще прозвучи в 12:00 местно време /21,00 часа наше време/ на 5 юли. Първоначално началото на мача беше насрочено за 18:00 /3,00 часа наше време/.

Отлагането на началото на мача е насочено към намаляване на рисковете, свързани с очакваната гръмотевична активност близо до стадиона. Международната футболна федерация (ФИФА) все още не е потвърдила промени в графика на турнира.

По-рано, поради неблагоприятни метеорологични условия, мачът от груповата фаза на Световното първенство 2026 Франция - Ирак (3:0) беше спрян. Отборите играха първото полувреме и направиха пауза, след което на стадиона беше обявена опасност от гръмотевична буря. Мачът продължи след почти два часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com