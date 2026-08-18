Левски излиза в тежка битка за 18 млн.евро

Левски приема на национален стадион "Васил Левски" шампионът на Гърция - АЕК Атина в мач от плейофната фаза на Шампионска лига. Двубоят е днес (18 август) от 22:00 часа и съвсем очаквано ще бъде пред пълни трибуни.

Мачът със сигурност пропускат трайно контузените: Стипе Вуликич, Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Оливер Камдем. Новото попълнение - Марко Груич също няма да вземе участие в срещата.

Сред опциите за Хулио Веласкес се завръща левия бек - Майкон, който пропусна и двата мача с Кайрат Алмати.

АЕК Атина има един единствен официален мач през настоящата кампания - загуба за суперкупата от съперника на ЦСКА в Лига Европа Офи Крит след дузпи. Гръцкият тим ще бъде без Мият Гачинович. Сръбският полузащитник има проблем с контузия и се очаква да пропусне първата среща в София.

"Сините" се борят за влизане в основата фаза, което ще донесе освен много интересни сблъсъци до пролетта и сериозна финансова инжекция възлизаща на 18,62 милиона евро от УЕФА.