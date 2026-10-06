Нов скандал с Роналдо. Какво реши звездата

Кристиано Роналдо поставя оставането на Жорже Жезус начело на Португалия като пречка пред завръщането си в националния отбор.

Според журналиста Руи Сантос, който коментира ситуацията пред CNN Portugal, нападателят няма намерение отново да облече националната фланелка, докато тимът е воден от този селекционер.

Разривът между Роналдо и Жезус

Отношенията между двамата се изострили след срещата с Норвегия. В този двубой 41-годишният футболист останал сред резервите, без да получи възможност да влезе на терена. След това Роналдо не присъствал на три тренировки, а няколко часа преди мача с Дания организирал заминаването си с частен самолет и напуснал лагера на Португалия.

По информация на Сантос нападателят е силно разочарован от развитието на ситуацията. Особено остро реагирал на публичните коментари на Жезус, в които виждал противоречие.

Журналистът обяснява, че от една страна се изразява желание Роналдо да се върне и да играе в Лигата на нациите, а от друга селекционерът настоява, че не дължи извинение и единствено той решава кои футболисти да включи в състава. Именно този подход задълбочил недоверието на нападателя.

Федерацията ще търси път към помирение

Самият Роналдо обяви, че ще изложи своята версия за напускането на лагера, когато прецени, че моментът е подходящ.

Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса обаче продължава да се надява на завръщането му. Той определи конфликта като недоразумение и подчерта, че нападателят остава добре дошъл в националния отбор.

Проенса съобщи още, че ще бъдат подновени усилията Роналдо да се присъедини към състава за двубоите срещу Дания и Уелс, насрочени за средата на ноември.