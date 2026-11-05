Ето ги уникалните коли на Роналдо СНИМКИ

Най-известните футболисти в света, и следователно тези с най-високи заплати, са склонни да купуват скъпи коли. Всъщност, те често са снимани с техните суперколи, а интернет е пълен със списъци и компилации. Това, което не е толкова често срещано, е звезда да покаже колекцията си от първа ръка. Още по-интересното е, че така можем със сигурност да разберем какви коли притежава Кристиано Роналдо.







През цялата си кариера португалската суперзвезда притежавала всякакви автомобили, като все още пази някои, докато други са напуснали гаража му. Но съдейки по снимките, които споделил в профила си в Instagram, няма как да се оспори, че настоящата му колекция е първокласна.

Един от най-големите фенове на Bugatti

Сред най-забележителните са няколко модела на Bugatti - марка, за която Кристиано ясно заявява, че е любимата му: „Обичам Bugatti, те са различни зверове“. На снимките се вижда Veyron Grand Sport Vitesse – най-старият автомобил в колекцията на португалеца, както и две Bugatti Chiron, оборудван с W16 двигател с четири турбокомпресора и 1600 к.с.

Първият е стандартен Chiron, но вторият е Bugatti Centodieci, специално лимитирано издание, от което са произведени само 10 броя, всеки на стойност осем милиона евро.

Ferrari също е сред любимите марки на Роналдо

Друг производител със силно присъствие е Ferrari, като сред последните придобивки на португалеца е Purosangue - първият SUV на италианската фирма и най-универсалният ѝ модел, оборудван с 6,5-литров V12 двигател с атмосферно пълнене. Той осигурява 725 к.с. и 716 Нм максимален въртящ момент, което му позволява да ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунди.







Още по-специални са двата автомобила, видени на втората снимка. Отляво е Ferrari Daytona SP3 - автомобил с ограничен тираж от само 599 бройки, чиято цена започва от 2 милиона евро преди данъци.

Този автомобил може да се похвали с 6,5-литров атмосферен V12 двигател, който по това време се превръща в най-мощния двигател, произвеждан някога от марката, благодарение на своите 840 к.с. и 697 Нм максимален въртящ момент. В комбинация със седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител и задно задвижване, той може да ускори от 0 до 100 км/ч за 2,85 секунди.

До него е Ferrari Monza SP1, модел „барчета“ – тоест кабриолет без предно стъкло, който има уникалната характеристика да има само една седалка. Не е и евтин, тъй като първоначално се продаваше за 1,9 милиона евро. Той също разчита на атмосферен 6,5-литров V12 бензинов двигател, но само с 810 к.с. и 719 Нм максимален въртящ момент. Ето защо е бърз, но не изключително: ускорява от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунди.

Ими още две изключителни коли от други марки







Първият е McLaren Speedtail. Представен на света през 2018, той се открояваше с аспекти като средно разположеното си шофьорско място и хибридния си задвижващ агрегат с 1050 к.с. Ключовият му обаче беше дизайнът му, създаден за постигане на възможно най-добрата аеродинамика, което му позволи да се превърне в най-бързия McLaren за всички времена през 2019 г., достигайки 403 км/ч.

Другият е Mercedes-AMG One - хиперкола с право на движение по пътищата, която може да се похвали със състезателни технологии, със системи, разработени директно във Формула 1. Той използва хибридна задвижваща система, която комбинира 1.6 V6 турбо двигател с четири електрически мотора, развивайки мощност от 1063 к.с., която му позволява да достигне максимална скорост до 352 км/ч.



