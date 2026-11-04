Ненчо Балабанов призна за "Сделка или не"

Неотдавна Ненчо Балабанов сложи неочакван край на участието си като водещ в "Сделка или не" след три години в ефира на шоуто. Изненадващата раздяла бързо породи слухове за евентуални финансови разногласия и преговори за по-висок хонорар. Актьорът обаче категорично отхвърли тези твърдения и разкри истинските мотиви зад решението си.

По думите на шоумена решението е взето съзнателно и не е резултат от конфликт с медията. Основната причина за оттеглянето му е натрупването на нови, мащабни професионални ангажименти, които трудно би могъл да съчетава с натоварения график на ежедневните телевизионни снимки.

В момента Балабанов е насочил усилията си към сериозни творчески проекти. Работи по авторски комедиен филм за големия екран и нов телевизионен сериал. Продължава и националните си турнета с успешни театрални спектакли. Въпреки че се разделя с формата, Ненчо запазва отлични отношения с екипа и дори изпрати своите пожелания за успех към своя наследник на водещия стол - Павел Владимиров.