Стая над бездната: Хотел в Перу предлага нощувка на 365 метра височина

За необикновеното преживяване разказва журналистката Джина Труман от BBC Travel, която заедно със съпруга си прекарва една нощ в прозрачна капсула, закрепена за отвесна скала на 365 метра над Свещената долина на инките

"Краката ми трепереха, докато внимателно намествах туристическата си обувка върху дебелото едва сантиметър и половина стоманено въже под мен. Стиснала здраво обезопасителния кабел на височината на очите си, преместих карабинера към следващия участък и направих крачка над 200-метровата бездна.

„Очевидно ме е страх от височини!“, извиках на съпруга си, който също се опитваше да премине по несигурния мост.

Под краката ми имаше само тънко въже, а отвесните гранитни скали на Свещената долина в Перу се спускаха стремглаво към мътнозелените води на река Урубамба, далеч долу.

Придвижвах се тромаво по 20-метровия участък, повтаряйки си непрекъснато едно-единствено правило: не гледай надолу.

Най-после стигнах отсрещната страна и с облекчение стъпих върху метална стълба. Нашият водач Ефрен Лопес ме увери, че ни остават само още няколкостотин метра изкачване.

И всичко това беше просто начинът да се регистрираме в хотела.

Крайната ни цел беше Skylodge Adventure Suites – комплекс от прозрачни капсули, прикрепени към отвесна скала на 365 метра над дъното на Свещената долина. До тях се стига по сложно, професионално проектирано трасе от стълби, стоманени въжета, железни скоби и стъпала.

Със съпруга ми и още четирима души бяхме решили да прекараме една нощ, буквално увиснали над перуанските Анди".

Някога земеделското сърце на империята на инките, днес Свещената долина привлича посетители с древните си руини, традиционните селища и величествените планински пейзажи.

Малкото селце Пачар, където се намира Skylodge, е само на 10 километра от оживения град на инките Олянтайтамбо. Но плодородните зелени земи край реката и заснежените върхове на Андите създават усещането, че човек е попаднал в съвсем различен свят.

Как да планирате това необикновено пътешествие

Как се стига: Skylodge Adventure Suites се намира на около 90 минути път от Куско. До капсулите гостите достигат след приблизително двучасово изкачване по виа ферата – обезопасен скален маршрут с метални стъпала, стълби и въжета. Слизането става по система от въжени спускания – зиплайн.

Продължителност: Може да изберете половиндневно приключение с включен обяд или нощувка в прозрачните капсули.

Цена: Една нощувка, включваща трансфер от Куско, водач, изкачване по виа ферата и спускане със зиплайн, струва 1640 перуански сола на човек – приблизително 350 британски лири или 480 щатски долара.

Кога да отидете: Сухият сезон, обикновено от април до октомври, предлага най-добри условия за наблюдение на звездите.

По-лесна алтернатива: Същият оператор предлага и Starlodge Adventure Suites, разположен по-ниско по склона. До капсулите се стига с кратка разходка, без екстремно катерене. Те разполагат с душове, тоалетни с течаща вода и външна хидромасажна вана, в която гостите могат да се наслаждават на звездното небе.

Два часа катерене, преди да получиш ключа за стаята

"Лопес ни поведе все по-нагоре по скалата, като внимателно ни превеждаше през поредица от тесни издатини, издълбани в гранита. Спряхме за кратко върху малка площадка, на която едва можеха да се поберат трима души. Стегнах предпазния си колан и погледнах към долината.

Далеч под нас река Урубамба се виеше между обработени ниви, обградени от остри планински върхове.

Все още замаяна, събрах смелост да погледна към капсулите, които висяха високо над главите ни.

Когато друг участник в изкачването се опита с усилие да се намести върху тясната площадка, се наложи да продължа нагоре по гранитната стена. Въпреки първоначалния страх постепенно намерих своя ритъм. Закачах и откачах карабинерите все по-уверено, докато се изкачвахме.

Но разреденият планински въздух ме оставяше без дъх, особено когато достигнахме надморска височина от 3200 метра. Когато най-после, два часа след началото на изкачването, успях да се издърпам върху металната платформа пред капсулата за хранене, бях напълно изтощена", разказва още Труман.

Нощувка сред звездите

Капсулите изглеждали така, сякаш висят направо над празното пространство.

"Едва когато се озовах на сигурно място вътре и свалих предпазния колан, успях най-после да се отпусна на един стол и да си поема дъх. Със съпруга ми седнахме заедно с останалите четирима участници в приключението около чайник с горещ чай. През прозрачните стени на капсулата за хранене наблюдавахме как слънцето залязва над Свещената долина, докато водачът ни Лопес приготвяше четиристепенна перуанска вечеря. Менюто включваше тиквена супа, пиле с ремулад и картофи от Андите, а за десерт – богат шоколадов брауни с какао, гарниран с прясна маракуя. Навън розовото небе постепенно потъмняваше. Появиха се първите звезди, а след тях и мъглявото сияние на Млечния път.

Изпих остатъка от виното си на един дъх, когато си спомних, че за да стигнем до спалнята си, ни предстои още едно изкачване", пояснява тя.

Цялата история можете да прочетете тук