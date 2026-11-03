Най-дълбоката подводна пещера в Европа е на 130 км от България. Легенда за изгубения град

Само на двадесетина километра от Скопие, между стръмните скали на каньона Матка, се крие място, което подлудява световните водолази и спелеолози. На пръв поглед това е просто живописен каньон с тюркоазена вода и тихи селца наоколо. Под повърхността му обаче се спотайва истински воден чудовищен лабиринт – пещерата „Врело“. Тя не просто държи световни рекорди, а продължава да крие тайни, които съвременната наука все още не може да разгадае!

Бездна без дъно

През последните години световни експедиции с най-модерното водолазно оборудване се опитват да достигнат дъното ѝ. Известният италиански водолаз Луиджи Касати се спуска на невероятните 230 метра дълбочина, а по-късно международни екипи пускат специални робот-сонди, които достигат над 330–338 метра под водата. И знаете ли какво откриват? Че пещерата продължава още надолу! Дъното така и не е намерено.

Втората най-дълбока в света и №1 в Европа

„Врело“ официално се състезава за титлата „най-дълбока подводна пещера на планетата“ с известната пещера Храницка пропаст в Чехия. В Европа обаче тя е безспорен властелин на водните дълбини.

Подземни езера и „Залата на концертите“: Ако влезете в сухата част на пещерата (до която се стига само с лодка по река Треска), ще попаднете в огромна зала, наречена „Концертната зала“. Заради невероятната си акустика там понякога се провеждат микро-концерти. В нея има две вътрешни подземни езера – малкото е с дължина 8 метра, а голямото е над 35 метра и скрито под вечен мрак.

Спиращите дъха „Мамути“

Вътре в пещерата се издига гигантски сталагмит, наречен от местните „Мамута“. Формата му наистина напомня на древното животно, а размерите му са толкова впечатляващи, че карат всеки посетител да се почувства като джудже.

Водата, която „свети“: Поради специфичния минерален състав и начина, по който светлината на прожекторите се пречупва във кристалните подземни извори, водата във „Врело“ изглежда неестествено изумрудена и сякаш свети отвътре.

Легендата за изгубения град

Местните предания от околните села разказват, че пещерната система е толкова огромна, че под земята има затрупан древен град, а пещерните коридори стигат чак под съседните планини. Спелеолозите наистина потвърждават, че „Врело“ е само входът към гигантска, все още непроучена система от зали.

Ако посетите каньона Матка, можете да наемете каяк или малко корабче от селцата край брега. Обиколката включва спирка при входа на „Врело“, където можете да слезете и да се спуснете в сухата част на пещерата. А за онова, което е под водата, ще трябва да разчитате на въображението си или на разказите на най-смелите водолази в света!