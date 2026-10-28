Най-старото наколно селище в Европа е на Балканите. Крие тайните на европейската цивилизация

Представете си малко, кацнало върху скалист полуостров селце, обгърнато от кристалносините води на Охридското езеро. Тесни калдъръмени улички, стари каменни къщи, лози, оттеглящи сянка над червените покриви и въздух, който ухае на прясно изпечен хляб и риба на скара. Това е Лин - най-пазената тайна на Албания.

Макар днес да изглежда като спокойно и идилично рибарско селище с едва около 200 жители, Лин крие история, която буквално пренаписва хрониките на европейската цивилизация.

Най-старото наколно селище в Европа (на 8 500 години!)

Археолозите са открили под водите около полуострова останки от праисторическо селище на колове (палафит). Възрастта му се оценява на над 8 500 години (около 6200 г. пр.н.е.), което прави Лин най-старото известно наколно селище, откривано някога в Европа! Заградено от хиляди изострени дървени колове, то вероятно е било истинска „водна крепост“ срещу хищници и врагове.

Базиликата с най-голямата раннохристиянска мозайка на Балканите

На най-високата точка на полуострова лежат руините на раннохристиянска базилика от VI век. В нея се намира мозайка с площ над 150 кв. м, изпъстрена с пауни, риби, лозови клонки и геометрични фигури - символи на прераждането и вечния живот.

За да я предпазят от слънцето и дъжда, местните я държат покрита с пясък и предпазни материали през по-голямата част от годината. Тя се разкрива за посетители основно през лятото, като най-красивите нюанси се виждат в следобедните часове, когато светлината пада под определен ъгъл!

Кръстено на „песента на птиците“

Според една от популярните местни легенди, името на селото произлиза от албанската дума за "мелодия" или "чуруликане" („Ly-In“), защото в миналото крале и благородници идвали тук, за да слушат песента на птиците и да си почиват край езерото. Според друг предание, войниците на Юлий Цезар били толкова омагьосани от глетката, че извикали „Laim“ (прекрасно място!).

Църкви и бункери в съседство

Като наследство от комунистическия режим на Енвер Ходжа, в Лин може да видите абсурдния, но завладяващ парадокс на албанския пейзаж - стоманобетонни бункери, кацнало буквално до древни храмове. Една от местните разрушени църкви, „Свети Никола“, дори е известна сред жителите като „църквата-бункер“.

Под закрилата на ЮНЕСКО

Заради незаменимото си съчетание от праисторическа история, раннохристиянско изкуство и автентична архитектура, Лин е официално вписан като част от обектите на световното наследство на ЮНЕСКО в района на Охридското езеро.

Какво е усещането да посетиш Лин днес?

За разлика от претъпканите с туристи съседни градове Охрид или Струга, в Лин ритъмът е съвсем различен. Тук сутрин лодкарите излизат с дървените си каици за улов на известната охридска пъстърва (коран). Жените седнали пред праговете си плетат дантели или пекат домашен хляб, а гостите на селото се наслаждават на прясна риба в малки семейни ресторантчета, чиито маси са поставени директно над водата.

Лин не е просто дестинация - той е като портал във времето, където езерните вълни тихо разказват истории отпреди хилядолетия.