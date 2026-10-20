Най-големият пещерен замък в света е на Балканите. В него живял легендарен разбойник

Представете си замък, който не просто е построен върху скала, а буквално е израснал от нея. Замъкът Предяма (Predjamski grad) в Словения е точно такова място - архитектурно чудо, окачено на 123-метрова вертикална скална стена пред зейналото гърло на огромна пещера.

Той не случайно държи официалния рекорд на Гинес за най-големия пещерен замък в света. Но освен с визия, която изглежда като излязла от „Игра на тронове“, Предяма разполага и с история, пълна с рицари, обсади, предателства и един доста необичаен таен изход.

Приказката за словенския Робин Худ

Най-известният обитател на замъка е Еразем Ямски (Еразъм от Луег) - рицар, благородник и легендарен разбойник от XV век.

Историята му звучи като истински филмов сценарий. След като убива роднина на австрийския император по време на дуел (поради обида към паметта на негов приятел), Еразем бяга от имперския гняв и се барикадира в Предяма. Оттук той започва да напада търговските кервани на Хабсбургите, а плячката раздава на местните бедни хора. Така си спечелва прозвището „Словенския Робин Худ“.

Изкуството да се подиграеш на спрелите обсада

Вбесен, австрийският император изпраща армия, за да обсади замъка. Планът им бил прост: да уморят Еразем и хората му от глад и жажда. Обсадата продължила повече от година, но войниците долу останали в пълен смут - вместо да предаде замъка, Еразем замервал обсадителите с пресни ягоди и печено месо!

Какъв бил трикът? Австрийците нямали представа, че зад замъка, през дълбоките пещерни лабиринти, съществува таен тунел, излизащ от другата страна на планината. Чрез него Еразем и хората му постоянно се снабдявали с прясна храна и вода от близките села.

Смърт в най-неподходящия момент

Дори и най-непревземаемите крепости обаче имат слабо място. Според легендата, края на Еразем не дошъл от меч или стрела, а от предавство в сервизните помещения.

Слуга от замъка бил подкупен от враговете. Единствената част от крепостта, която не била защитена от дебели скали и каменни зидове, била тоалетната, разположена на външна дървена платформа над бездната. Когато Еразем отишъл „по нужда“, подкупеният слуга запалил свещ на прозореца като сигнал. Австрийците изстреляли едно-единствено гюле от оръдието си, срутили дървената конструкция и така приключили живота на известния рицар.

Любопитни подробности

Животът в пещерен замък не е бил много луксозен. Вътре винаги е студено, увредено от влага и тъмно. Затова обитателите му ползвали пещерната част главно при нападения, а през останалото време живеели в по-предните каменни крила, отоплявани с камини.

Днес можете да видите входа към тайния тунел в скалата. В миналото той е бил толкова тесен, че човек е трябвало да пълзи, за да пренесе провизиите.

Днес замъкът е превърнат в страхотен музей. Можете да разгледате рицарски оръжия, средновековна мъчителня, жилищните помещения, параклиса и дори оригиналната препикална система (същата онази известна тоалетна!).

Под самия замък има втора по дължина пещера в Словения. В нея живее голяма колония от прилепи. За да не се смущава техният зимен сън, тази пещера е отворена за туристи само през топлите месеци (от май до септември).

Невероятната архитектура на Предяма привлече вниманието на Холивуд. Тук е заснет известният филм на Джеки Чан „Доспехите на Бога“ (1986), а Джордж Р. Р. Мартин (авторът на „Песен за огън и лед“) признава, че замъкът е бил вдъхновение за някои от неговите епични описания.

Замъкът Предяма е перфектната дестинация за всеки, който обича легенди за рицари, необичайна архитектура и места, които изглеждат сякаш пркосят законите на физиката!