Европейският съюз предвижда сериозно затягане на ограниченията за влизане на руски граждани в страните от общността. Новият 22-ри пакет санкции включва по-строги изисквания за издаване на туристически визи.

Това ще удари жестоко не само българския, но и европейския туризъм.

В началото на войната визовият режим беше почти спрян, но впоследствие разхлабен и те пак започнаха да обикалят Европа.

Това лято по данни на НСИ у нас са пристигнали 27 808 руски граждани.

Хотелиери коментират, че повторното затягане на визовия режим не е в полза на българския туризъм.

По думите им, всеки клиент за тях е важен предвид конкуренцията от Гърция и Турция. А това решение на ЕС ще прати руските туристи от България в Турция.

Плановете на Брюксел са да забрани на 100% визите за лицата, участвали във войната на Русия срещу Украйна.

Те изобщо няма да могат да влизат в Европейския съюз.

Пакетът санкции предвижда още около 60 руски банки да бъдат изключени от системата SWIFT, както и нови санкции срещу енергийния сектор.

Предвижда се забрана за руско спонсорство на европейски спортни и културни организации.

На руски граждани ще бъде забранено да заемат ръководни длъжности в европейски спортни федерации. Забрана ще има и за европейски граждани да заемат ръководни постове в руски компании.

Засега пакетът е само предложение на Европейската комисия и трябва да бъде одобрен от страните членки на ЕС.